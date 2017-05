Pas deklaratave te Musliut, komesari i qeverise serbe Zoran Stankovic nga Beogradi zbret në Luginën e Preshevës

Preshevë, 2 maj -Zoran Stankoviq, kryetar i Trupit Koordinues, neser dhe pasneser do te gjendet në Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, ku ai do të takohet me perfasqeuseist e pushtetit lokal si dhje kryetarët tri komunat. Mesohet se Stankovic do te takoj te gjithe lideret shqiptare dhe serbe te Lugines edhe ate ndaras, kurs en agjende nuk ka kryetarin e KKSH-së Jonuz Musliun.

Agjencia e lajemve “Persheva jonë” ka mesuar se vizita dhe takimet e komesarit te qeverise serbe ne Luginene Preshevës dr. Zoran Stankvic me liderët shiptare dhe serbe vec vec, nderlidhen rreth situates aktuale ne rajon, pas vlimeve politike ne Maqedoni, deklaratave te Jonuz Musliut per bashkim te Krahines se Preshevës me Kosovë si dhe zhvillime tjera ekonomike dhe sociale.

Takimi nis se pari ne Preshevë, ku Ardita Sinani, kryetare e Preshevës e cila do t’i raportoj shefi te trupit kooridunues te qverise serbe dr.Zoran Stankovic për situtan aktuale ne Preshevë. Kurse në or 15 orë n e zyrtat e e TK ne Bujanoc Stankoviç do të takohet vetme me udhëheqësit e komunave serbe në Preshevë dhe Bujanoc. Ndersa te ensrmen, dirten e nejte në ora 9 trupa Stankvic vazdon takimet me Kryetarin e komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi. Kurse ne oet e pasdites shefi i TK për PBM do te vizitoj Medvegjën, ku do te takohet me Nebojsha Arsic, kyretra komune .