Pas ç’normalizimit të marëdhënieve Kosovë-Serbi, takimi i Brukselit ishte më shumë “pajtues” se sa normalizues

Përfundoi darka e bla-blamës në sofrën e Brukselit. Përfundon dialogu pa ndonjë vendim konkret ..

Nga i derguari ynë special ne Bruksel /BE

Takimi i delegacionit kosovar me atë serb mbrme ne Bruksle ka përfunduar ne orën 23 pas katër oresh ballë per balle (2 punë dhe 2 darkë) mes krerëve te dy shteteve fqinje Kosoves dhe Serbisë. Kryeministri i Serbisë Aleksandër Vuçiq, pas ketyre takimeve dhe pas darkes ka deklaruar se janë pajtuar që dialogu të vazhdojë me përfaqësim në nivel të lartë. Takimi, në të cilin kanë marrë pjesë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vuçiq, dhe presidentët e dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Tomisllav Nikolliq, është thirrur si një përpjekje e BE-së për t’i ulur tensionet midis dy palëve. Pas takimit të dy palët në konferencën për media kanë dhënë interpretimet e tyre, njofton ATSH dhe agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” nga Brukseli.

Takimi i delegacionit kosovar dhe serb në Bruksel ishte me shume pajtues pas trenit “Made in Rashka” qe u kthye mbrapa në Beograd, me mbishkrimin “Kosova eshte Serbi”. Të dy palët kanë thënë se takimi ka shërbyer për të ulur tensionet dhe që të sigurohet që të mos ketë eskalim në rajon. Të dy palët po ashtu e kanë vlerësuar se takimi nuk ishte i lehtë.

Takim i perfundoi me darkën e përbashkët te përfaqësueseve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, darkë të cilen gazetari i ATSH dhe “Presheva jonë” e ka quajtur si, darka e bla-blamës në sofrën e Brukselit, pasi qe ai përfundoi pa ndonjë vendim konkret ..

Edhe kësaj radhe delegacioni kosovar u treguan “tolerant” sidomos ndaj gjuhes serbe. Një videon e publikuar nga Komisioni Europian, gjatë takimit ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë, është vërejtur një detaj mjaft interesant. Në sekondën e 00:30 të kësaj video, përderisa Thaçi dhe Mustafa po bisedonin, vjen delegacioni serb dhe ajo që bie në sy është përshendetja në gjuhën serbe e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi?!

Deri ne keto momente ska gjë, asnje lajm e as nje komunikate. Nga Brukseli deri tash delegacinet vetëm kane nderuar kartëvizitat dhe shtrënguar duart, madje nderruan edhe të puthurat..Thëne shkurt ky takim mund te konsiderohet me shume “pajtues” pas trenit laraman “Made in Rashka” i cili u kthye mbrapa ne Beograd me mbishkrimin “Kosova eshte Serbi”.

Pas takimeve të ndara të Federica Mogherinit me palën e Kosovë dhe atë serbe, në Bruksel u shtrua darka e të dy delegacioneve me ndërmjetësim të BE-së.

Takimi i delegacionit kosovare me ata të Serbisë, ka përfunduar ne orën 23. Kryeministri i Serbisë Aleksandër Vuçiq, pas ketyre takimeve dhe pas darkes ka deklaruar se janë pajtuar që dialogu të vazhdojë me përfaqësim në nivel të lartë. Lajmin e konfirmuar zëdhënësja e përfaqësueses së lartë të BE-së, Maja Kocijançiq, per ATSH dhe agjencinë e lajmeve “Presheva Jonë” ne Bruksel.

“Unë kam theksuar se progresi në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësisë maksimale: për Kosovën dhe Serbinë, për vetë Bashkimin Evropian, dhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Përparimi në dialog është kyç për të dyja palët për të ecur përpara në rrugët e tyre përkatëse drejt Bashkimit Evropian”, ka thënë Mogherini.

Thene shkurt, pas ç’normalizmit të marëdhënieve Kosovë-Serbi, takimi i mbremshme i Brukselit ishte më shumë “pajtues” se sa normalizues pas trenit “Made in Rashka” qe u kthye mbrapa në Beograd, me mbishkrimin “Kosova eshte Serbi” . Themi keshtu sepse ditëve te fundit pas ketij treni ishin acaruar dhe “c’normalizuan” marëdhëniet Prishtuine-Beograd cka delegacionet ne Bruksel u gjenden ne urgjence për normalizmin e këtyre raporeteve. Do perkujtuar se autoritet serbe ishin bere nervoz, pas kthimit te tenit provokues qe deshti te futej ne Mitorvicen e Kosovës me mbishkrimin “Kosova eshtë Serbi”, cka u tensionua situata, madje edhe me tone te nxehta e deklerat për “lufte” , por duket se ne Forumin Eokomiko-Politik ne Davos të Zvicrës ndokush ja lagu “barutin” krerëve te qeverise serbe duke i “c’armatusr” ata. Pas Davos-it kryeministri Aleksander Vucic ja ndaloi presidentit serb Nikolic që ta permend fjalën “luftë”!

Pritej qe ne Brkusle kesaj radhe te flitej edhe për shqiptaret e Lugines se Preshevës, por nui nodhi perkinder premtimeve te minsitrit te jashtem kosovar Enver Hoxhaj.