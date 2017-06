OKB: Në vitin 2030 bota me 2.2 milirad muslimanë. Numri i shqiptarëve muslimanë shkon ne 10 milionë..

PRESHEVË, 7 qershor -Popullsia muslimane do të rritet dy herë më shpejtë në krahasim me pjesëtarët e besimeve tjera, kështu që në vitin 2030 ajo do ta arrijë një të katërtën e popullsisë së botës, thuhet në raportin e fundit nga Qedra Nderkombëtare Hulumtimeve mbi relegjionin (“ Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life « ). ktë ngritje të muslimanëve në botë e ka konfirmuar edhe OKB përmes një raport të fundit mbi relegjionin në planetin tonë. Kurse raportet jera nderkombëtare, në vitin 2030 numri i shqiptarëve muslimanë shkon ne 10 milionë transmeton agjencia e lajmeve « Presheva jonë »

Rritet numri i muslimanëve në botë

Sipas ketij raporti Popullsia muslimane në botë pritet të rritet me rreth 35% në 20 vitet e ardhshme, në rritje nga 1.6 miliardë në 2010 – 2.200.000.000 deri në vitin 2030, sipas parashikimeve të reja të popullsisë.

Globalisht, popullsia myslimane parashikohet të rritet me rreth dy herë normën e popullsisë jo-muslimane gjatë dy dekadave të ardhshme – një normë mesatare vjetore rritjeje prej 1.5% për muslimanët, krahasuar me 0.7% për jo-muslimanët. Nëse trendet aktuale të vazhdojë, muslimanët do të përbëjnë 26.4% të totalit të popullsisë së parashikuar të 8.300.000.000 në botë në vitin 2030, nga 23.4% të llogaritur 2.010 popullsisë botërore 6.9 miliardë lekë.

E ardhmja e popullsisë muslimane në botë

Ndërsa popullsia myslimane globale pritet të rritet me një normë më të shpejtë se sa e popullsisë jo-muslimane, popullata Muslimane megjithatë pritet të rritet me një ritëm më të ngadaltë në dy dekadat e ardhshme se sa ç’bëri në dy dekadat e mëparshme. Nga viti 1990 deri në vitin 2010, popullsia botërore myslimane është rritur me një normë mesatare vjetore prej 2.2%, krahasuar me normën e parashikuar prej 1.5% për periudhën 2010-2030.

Këto janë ndër gjetjet kryesore të një raporti gjithëpërfshirës për madhësinë, shpërndarjen dhe rritjen e popullsisë muslimane në botë. Raporti nga Forumi Pew për Fenë dhe Jetën Publike kërkon të ofrojme up-to-date vlerësimet e numrit të muslimanëve në mbarë botën në vitin 2010 dhe për të projektuar rritjen e popullsisë muslimane 2010-2030. Parashikimet bazohen si në tendencat e fundit demografike dhe në supozime rreth se si këto trende do të luajë në vitet e ardhshme. Bërë këto parashikime në mënyrë të pashmangshme përfshin një mori të pasigurive, duke përfshirë edhe ato politike. Ndryshimet në klimën politike në Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane, për shembull, mund të ndikojë në mënyrë dramatike modelet e migrimit myslimane.

Në qoftë se trendet e tanishme vazhdojnë, megjithatë, 79 vende do të ketë një milion ose më shumë banorë myslimanë në vitin 2030, nga 72 vende today.1 Një shumicën e muslimanëve në botë (rreth 60%) do të vazhdojnë të jetojnë në rajonin e Azi-Paqësorit, ndërkohë që rreth 20% do të jetojnë në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, siç është rasti sot. Por Pakistan pritet të kalojë Indonezinë, si vendi me popullsinë më të madhe të vetme muslimane.Pjesë e muslimanëve të botës që jetojnë në Afrikën sub-Sahariane është parashikuar të rritet; në 20 vjet, për shembull, më shumë myslimanë ka të ngjarë të jetojnë në Nigeri se në Egjipt. Muslimanët do të mbeten minoritete relativisht të vogla në Evropë dhe Amerikë, por ata pritet të përbëjnë një pjesë në rritje të popullatës në këto rajone.

Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, projeksionet e popullsisë tregojnë se numri i muslimanëve më shumë se dyfishuar gjatë dy dekadave të ardhshme, në rritje nga 2.6 milionë në 2010-6.200.000 në 2030, në pjesë të madhe për shkak të emigracionit dhe pjelloria e lartë se mesatarja në mesin e muslimanëve. Pjesa myslimane e popullsisë amerikane (të rritur dhe fëmijë), parashikohet të rritet nga 0.8% në vitin 2010 në 1.7% në 2030, duke e bërë muslimanët afërsisht aq të shumta sa Hebrenjtë apo Episcopalians janë në Shtetet e Bashkuara sot. Edhe pse disa vende evropiane do të ketë përqindje ndjeshëm më të lartë të muslimanëve, Shtetet e Bashkuara është parashikuar të ketë një numër më të madh të muslimanëve në vitin 2030 se çdo vende evropiane përveç Rusisë dhe Francës. (Shih seksionin Amerika për më shumë detaje.)

Rapotet nderkombëtare, në vitin 2030 numri i shqiptarëve muslimanë shkon ne 10 milionë

“Evropa është shtëpia e rreth 38 milionë myslimanëve, ose rreth pesë për qind e popullsisë së saj. Gjermania duket se ka më shumë se 4 milion muslimanë – pothuajse të gjithë ata që e Veriut dhe Amerika e Jugut kombinuar. Në Francë, ku tensionet janë të larta mbi një fluks të punëtorëve emigrantë muslimanë, numrat e përgjithshme ishin më të ulëta, por një përqindje e madhe e popullsisë është myslimane…” ka shkruar maediat britanike MailOnline ne shkrimin e titulluar “How almost one in four people in the world are Muslim… and 1,647,000 live in Britain”

Në Evropë si një e tërë, pjesa myslimane e popullsisë pritet të rritet me gati një të tretën gjatë 20 viteve të ardhshme, në rritje prej 6% të banorëve të rajonit në vitin 2010 në 8% në vitin 2030. (“In Europe as a whole, the Muslim share of the population is expected to grow by nearly one-third over the next 20 years, rising from 6% of the region’s inhabitants in 2010 to 8% in 2030.”)

Në shifra absolute, popullata Muslimane e Evropës parashikohet të rritet nga 44,1 milion në 2010-58.200.000 në 2030 rrit më të mëdha -. nxitur kryesisht nga migrimi vazhdueshme – ka të ngjarë të ndodhë në Evropën Perëndimore dhe Veriore, ku muslimanët do të afrohet përqindje dyshifrore të popullsisë në disa vende . Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, muslimanët pritet të përbëjnë 8.2% të popullsisë në vitin 2030, nga rreth 4.6% që është sot. Në Austri, muslimanët janë parashikuar të arrijë 9.3% të popullsisë në vitin 2030, nga 5.7% sot; në Suedi, 9.9% (nga 4.9% sot); në Belgjikë, 10.2% (nga 6% sot); dhe në Francë, 10.3% (nga 7.5% që është sot). (Shihni pjesën e Evropës.) .

Shqipëria, siq e paraqesin mediat botëroe dhe organizata nderkombëtare si një vend muslimanë, numëri i tyre ne këte vend sillet rreth 2.5 milion dhe Kosova e banuar me 1.8 milionë, numëron mbi 1.5 milionë muslimane. Nese ketu përfshijmë edhe shqiptarët e Maqedonisë, Mali të Zi dhe Luginës së Preshevës, duke mos llogaritur ata ne diasporë len të kuptohet se sot në botë ka mbi 8 milionë shqiptarë mussimanë, numer ky i cili pritete qe ne vitin 2030 te ngritet ne 10 milionë shqiptare muslimane, Mashallah !, citon “Presheva jonë”