Nga: Marina Fratucan

“Serbia humbi në Kosovë, “Aco, o serb!” (“Srbija je izgubila na Kosovu, “Aco, Srbine!”) eshte ly titulli i shkrimit te komentit nga Marina Fratucan puiblikuar sot ne gazeten nserber Danas. Autorja e shkrimit Marina Fratucan është ligjërues në Departamentin e Studimeve të Medias në Fakultetin e Filozofisë në Novi Sad, ku agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” percjell komentin e saj.

Unë kam qenë në Kosovë, apo ata patriotë të mëdhenj të cilët ushqim nacionalizmi për mëngjes, drekë dhe darkë, dhe se djepi i kombit serb dhe zemra e Serbisë nuk e ka vënë edhe këmbë në Kosovë dhe Metohi.

Dhe ndryshe nga Ace serb Marko, i cili ia ka mundësuar të performancës speakerfone, por shumica e gazetarëve editoriale serbe që zgjedhjet lokale në Kosovë raportuar vetëm një të katërtën e komunave të Kosovës, në të gjithë territorin e saj. Edhe pse zgjedhjet tona lokale nuk ishin fokusi, folësi adresuar kryetari i qytetarëve të nacionalitetit serb të Kosovës apo si ai ruan qytetarët e tij, e cila ka treguar edhe një herë se në fund të veprimeve politike të konceptit shumë fleksibël President Vuçiq, sepse ajo gjithmonë mund të bie edhe më e ulët, duke e detyruar mua të them edhe një herë, në mënyrë të veçantë për të shkruar disa fjalë në mbrojtje të sens të përbashkët, të menduarit logjik dhe të menduarit, dhe në bazë të personalisht me përvojë dhe të parë në territorin e shqiptarëve në Kosovë e quajnë Kosovën, shumica e serbëve në Kosovë, qeveria e Serbisë dhe qytetarëve individuale të Serbisë e Kosovës dhe Metohisë dhe një pjesë e vogël, kryesisht serbët në jug të lumit Ibër në territorin ku ata jetojnë dhe që nuk do të largohet, por unë nuk e di edhe se kujt i takon, e as ajo që emri i tij është. Një situatë e tillë skizofren, pavarësisht nga fakti se unë nuk ishte i përcaktuar, jo në formë identitetin kombëtar, edhe pse unë nuk do të dëshiroj askujt, veçanërisht jo të rinjtë me të cilët kam ditët e fundit duke folur, siç thashë, jo vetëm në komunat e Kosovës me popullatë shumicë serbe, por edhe ku shqiptarët janë shumicë. Telefoni i Presidentit “Marko, a më dëgjon?” dhe Mark skanon “Aco, serb!”, e cila u pasua nga partia e trazuar, por gazetaresk duartrokitje mbajë më këtë analizë në kohë të vetëm një anë e të rinjve të Kosovës, atëherë Serbisë, nga të cilat President zyrtarisht imi, thotë ai, dhe të tyre më të pritur.

Shqiptarët Mitrovica dhe pjesa veriore e Kosovska serbëve Mitrovicës, ditën para zgjedhjeve, një të bukur, me diell, të shtunën, në mëngjes. Shkaktoi shumicën e qytetarëve në treg, për një shëtitje, kur ka burra dhe në kafene. Majtas dhe anët djathtë të rrugës kryesore të lidhura shumë flamuj serbë varur në polet mbërthyer kandidatët për kryetar komune, në mënyrë të konsiderueshme më shumë Rakic ​​me listën serb, Ivanovic vetëm në disa vende, në disa vende grafit bojkotojnë! Shenjat mbi veprimet cirilike. Pagesa në dinarë. Çdo gjë si në Serbi. Megjithatë, disa detaje tregojnë se integrimi i serbëve në sistemin e Kosovës ka filluar prej kohësh. Policia e Kosovës në uniformë, përzier serbo-shqiptar, automjeteve të rastit me targa të Kosovës, flamuri i Kosovës në disa nga institucionet dhe faturën e telefonit kaluar pesë muaj në euro, si rezultat i marrëveshjes për telekomunikacionin. Në një bisedë me qytetarët, të cilët janë të gatshëm për të dhënë deklarata, ne mësojmë se shumica nuk janë të sigurt nëse ata do të votojnë për ndonjë gjë në veçanti nuk e presin, sidomos ato të rinj, të cilët për vete, pasi ata na thanë 23 apo 25 vjet nuk kanë kaluar urën mbi Ibër , e cila lidh ose ndan serbët dhe shqiptarët në Mitrovicë, e cila ndodhet vetëm pak metra larg dhe kurrë nuk do të, për shkak se ata nuk kanë asgjë për të parë “atje”, as nuk duhet të bëjnë atë që bëjnë ata “këtu”. Unë them jo, tek Ura e paqes në trafik “, sepse kjo mund të krijojë vetëm më shumë probleme, jo zgjidhjen e tyre.” E atyre drčnijih mësojnë të presin fitoren e Listës Serbe, dhe Vuçiq të ju falënderoj, siç thonë ata, dhe në fund dikush kujdeset për ta më poshtë. Unë ende them se presidenti i tyre – Vucic shteteve – Serbia, edhe pse, edhe ata në veri mori dokumentet e Kosovës, sepse përndryshe nuk do të jetë në gjendje për të kryer detyrat e përditshme. Kjo lë vetëm të them se deri në një njoftim të mëtejshëm, sepse ajo kurrë nuk do të jetë Kosova, të cilat ata dokumenti gjendet në portofolin dhe flamurin, stemën, vulën dhe ligjet për votuesit hera e katërt, si një parlamentar, është e lokale, e cila është lëshuar normalisht Presidenti i Kosovës Thaçi, jo Presidenti i Serbisë Vuçiç. Por kush kujdeset për këto formalitete, kur ai mundi Serbinë, ku Kosova është pjesë e Serbisë, në fjalët e Presidentit të Serbisë, në zgjedhjet që u njoftua nga Thaçi, shtoj.

Gracanica

Graçanicë, të shtunën pasdite parazgjedhore. Flamuri serb vetëm me të cilin. Kosovë, në ndërtesat e institucioneve. Në komunën e Graçanicës në hyrje të flamurit të Kosovës dhe polici shqiptar në uniformë të Policisë së Kosovës. Billbordi Vucic, selia SNS në komunat më të mëdha serbe në Kosovë. Njerëzit në rrugë pak, shumë targa të Kosovës, çmimet në kafene dhe dyqane në euro. Ndryshe nga veriu, ata e kanë këtë n-zgjedhjet që vijnë jashtë, sepse shumë kohë para Vuçiq kërkon për të shkuar jashtë, nuk bojkotojnë zgjedhjet e Kosovës e kuptoi se sa shpesh theksoi, duhet të jetë në Kosovë, Marko Djuric do të thonë institucionet “e përkohshme e Prishtinës” dhe të marrin gjërat në duart e tyre dhe kështu të bëjnë të pamundurën që të ketë sa më shumë zgjedhje për veten e tyre. Pastaj ata u quajtën tradhëtarë në Beograd dhe Thaçi serbët. Tani ata nuk bëjnë asgjë tjetër. Unë ende shkojnë në votime, vetëm tani me bekimin Vuçiç, si stresi, hequr barrën e rëndë të tradhtisë me ta. Kjo është ajo që më tha ish kryetari i bashkisë së Graçanicës dhe ish-zëvendëskryeministri