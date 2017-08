Preshevë, 5 gusht .Evropa Jugore dhe Ballkani jane perfhsire në një valë të nxehtë që ishte aq e fortë saqë tërhoqi pseudonimin “Lucifer”. Italia dhe vendet rreth Adriatikut janë më të prekura, me temperatura më të larta se 40 gradë Celsius. Por, mos harroni se sot do tjha japin hakun , u rtemperaturat ne Luginee Presheves do te arrije deri ne 42 gr.cel. Prandaj sot kujdes. Dy ghjera duhe tt’i keni parasyhs mos dili ni nevoje e paneoje, sidomos nga ora 12 deri ne oret e pasdites (17) ndreyshe dille ju pevolon, ose ata qe dalin domos, bile me vetre merrni uje. jane kety ca keshilla qe nga marru sot agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga mjekët e Lugines sipas te cileve kolonat ne ambulante nga vapa jone po aq sa nga te fotihit, ne kohen e dimrit. Pranjd Kujdes..

Në Shqipëri, rreth 300 zjarrfikës po luftojnë për të përmbajë 75 zjarreve të pyjeve dhe vendi ka kërkuar ndihmë emergjente nga Bashkimi Evropian. Vape e madhe mbi 40 garde celsiues gajte keti eukendi eshte raportuar edhe në Sqhiperi, Kosovë, Serbi, Bosnjë, Kroaci dhe Maqedoni etj.. Nga vendet ku autoritetet kanë këshilluar popullatën të qëndrojë në shtëpi dhe të hidratojë sa më shumë që të jetë e mundur.

Në Luginë të Preshevës sot ka përcëlluar dielli dhe vapë shumë e rëndë,me ç’rast temperatura në mesditë ka shënuar rreth 40 gradë celsius mbi zero. Shih për këtë,është shtuar vizita mjekësore të të sëmurëve kronikë, njofton “Presheva jonë”.

Vetem dimri, te ftoftin..nuk shkaktojne viktima, pro edhe nga vapa. Ne ballkan deri tash 8 persona kane vdekur nga te nxehtit..

Vala e nxehtësisë e ditëve të fundit, e cila ende nuk ka mbaruar, ka vrarë të paktën dy vetë në Poloni dhe Rumani. Numri i personave të hospitalizuar për izolim të nxehtësisë ose siklet rritet çdo ditë.

Në Itali, paralajmërimet për ngrohje u nisën në 26 qytete, duke përfshirë Venedik dhe Romë, kryeqyteti ku shumë burime publike u mbyllën për shkak të thatësirës. Në Beograd, një oficer i trafikut tha se pa më pak se dy orë që katër veta të bënin siklet në rrugë për shkak të nxehtësisë. Sipa saencins s elajemve “Presheva Jonë” vetem dimri, te ftoftin..nuk shkaktojne viktima, pro edhe nga vapa. Ne ballkan deri tash 8 persona kane vdekur nga te nxehtit..

Në Budapest, kujdestarët e kopshtit zoologjik të qytetit ofruan blloqe të mëdha të akullit për dy arinj polare, të cilët u jepnin shalqi frigorifer në mëngjes.