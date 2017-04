Një teknik i RTK-së Altin Ahmeti shërbëtor i mediaves erbe Merre me mend heq emrin e “Presheva Jone” e venë mediat serbe?!

Preshevë, 21 prill -Deklarimet e fundit nga Tirana dhe Prishtina për bashkimin e dy shteteve është mirëpritur edhe nga Jonuz Musliu, kryetar i Kuvendit të Bujanocit i cili permes agejncise se lajmeve “Presheva Jonë” ka mbështetur pohimet e Edi Ramës dhe dhe Hashim Thaçit per bashkimimin mes Shqiperise dhe Kosovës, nuk janë mirëpritur nga mediat serbe por as nga RTK.

“Bashkimi i Shqiperisë me Kosovën pa Luginën e Preshevës pa Medvegjën, Bujanocin dhe Preshevën është e gjymtë. Kryetari i Bujanocit, Jonuz Musliu, në një deklaratë ka potencuar se serbët duhet të jenë falënderues nëse nuk kërkojnë Nishin..” Kjo deklaratë ka nxitur reagime te ashpra në mediat serbe, duke alarmuar për një bashkim të shqiptarëve.

Derisa gjitha mediat ne Serbi, ato shqiptare ne Shqiperi e Kosovë citojne burimin e informacionit gje normale per nje medium serioz dhe profesional, kursde quditërsiht RTK ka gjetur gzximin dhe ka hequr emrin ne shquip të agjencise se vetme shqiptare ne Kosovne Lindore “Presheva Jonë” dhe pa kurrëfarë turpi i ven mediat serbe sikur “Kurir” apo agjncisë serbe “Beta” te ciles ky “gazetar” nuk e dine cka eshte i thote “gazetë” ?!

Psh. ja si raporton kykjo i RTK-së “Duke reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të Bujanovcit, Jonuz Musliut se “bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është i pakuptimtë pa bashkimin e Luginës së Preshevës, pa Medvegjën, Bujanocit e Preshevës”, ministri Punëve të Jashtme serbe, Daçiq deklaroi se ky është kërcënim ndaj paqes në Ballkan e Evropë, njofton gazeta serbe Beta”

Dhe “Lidhur me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, kryetari Musliu deklaroi se edhe Lugina e Preshevës, përkatësisht Bujanoci, Medvegja e Presheva duhet t’u bashkohen atyre, duke krijuar kështu, siç thot Kurir, Shqipërinë e Madhe, transmeton RTK.”

Gjurmeve te ketij skandali informastive me fshehjen e emrit te “Persheva Jonë” dhe zevendesimin e me mediat serbe, i ka shkruar EBE ne Gjenevë (për “profesonalizëm te RTK-së dhe te drejten e autorësisë) Komisionin e Pavarur te Mediave ne Kosovë, redaksia e agjencia e lajme ka kontaktuar drejtorin dhe shefat por asnjere nuk ka guxuar te paraqiten. Njera nga ta (posedojme incizmet) tha se “te nderuar kolege ju lumte per punen qe beni atje dhe e e dime se s eshte normale e as profesionale por ate cka paska bere ky vendasi i juaj. Kete bakshish e keni nga vendasi i juaj njefare Altin Ahmeti..”.

Se kush eshte ky djal nga Presheva (?!) i cili s eshte me shume se nje teknik i thjesht ne RTK-së as ne nuk e dijmë. Një kolege i tij i RTK-së bile tha duke qeshur “ai i joti ma shume te bene të zezat, se i huaji”. Madje ky skandal me fshirjen e emrin te “Presheva jonë” dhe venien e mediave serbe, del se ky Altin Ahmeti nga Presheva na qenka shrbetor i mediave serbe ?!

Ne kërkojmë falje nga ky bukurosh, vendas i yni Altin Ahmeti, nëse ka urdher nga larte shefat e tij ne RTK apo ne Beograd qe te eleminojne dhe censurojne emrin e agjencise se lajmeve “Presheva jonë” sepse te njejten gje e ka berë mbreme edhe RTS ne Beograd ashtu edhe RTK ne Prishtinë, cfare “koincidence” ?!

Do perkujtuar se agjencia e lajmeve “Prersheva jonë” he për he eshte mediumi me i besesuhem dhe me i cituar jo vetem ne mediat shqipatre, por edhe ne mediat boterore.