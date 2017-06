Një shifër e dyshimtë e KQZ e cila thote se sot dalin 1.872.941 votues. Kurse CIA thotë se Kosova ka 1.804.838 banorë?!

Preshevë, 11 qershor -Sot mbahen zgjedhjet ne Kosovë qe do te ndiqen nga 30 mije vëzhgues të OSBE-së dhe monitorë nga vendet e ndryshme botëre, bashke me ta edhe mbi 300 gazetare te huaj

Agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” ia ka ry ne sy nje shifer as sa e dyshimt po aq edhe kontradiktore, ku nga KQZ thuhet se “në zgjedhjet e 11 qershorit, me te drejtë vote kanë 1 milion e 872 mijë e 941 votues.” Ok, po shtrohet pyetja Kosova sa banore i pat ?! Dihet se mbi 20 per qind e poppullsise ne Kosove eshte nëm moshen 18 vjecare. Nese e vejme lapsin normalisht sipas shifrave te KQZ (me 1.872.941 me drejte vote) del se Kosova paska mbi 3 milion banore ?! Apo KQZ me shifren 1.872 mije paska futur edhe shqiptaret nga Kosova Lindore (Lugina e Preshevës), ka shkruar me sarkazem “Presheva jonë”. Keto lojra e manipulime me shifra sigurisht mediat kosovare do t’i zbulojen nese duan dhe nëse nuk nuk kane firkë nga patronet e tyre politik.

Dikush tha se “Presheva jonë” spaka “haber” me ket pune, sepse sipas tyre, ata qe i kane pasur vjet 17 vjet, sivjet ata i kane bërë 18 vjet, me te drejte vote. Ok, de mire, shyqyr. Po ama shqiptar a nuk vdesin kurrë a?! Shqiptarët a nuk ikin kurre nga Kosova a? Shiqptarete a nuk kane hequr dore nga pasaportat Kosovare a ?..T’ju kutojme sipas burimeve zyrtare “rreth 40 mijë kosovarë kanë hequr dorë nga nënshtetësia e Kosovës” ?!

Si mund te jen 1.872.941 votues kur keto dy vitet e fundit Kosovëne e leshuan mbi 200.000 kosovare?!, ka shkruar agencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve nga CIA dhe prishtiuna zyrtare del se sipas regjistrimi i fundit i plotë i popullsisë është bërë në vitit 1981, kur Kosova kishte 1.584.000 banorë. Vlerësime të vitit 2011 numrin e popullsisë e vendosin në 1.733.872, ndërsa në burime tjera hasen edhe shifra prej 2.200.000 ndersa burime të inteligjencës amerikanë (CIA) paraqesin vetëm 1.804.838, sipas vlerësimit më të fundit të korrikut 2009 (CIA: Population: 1,883,018 – July 2016 est.)

Se ku e ka gjetur ket shifer ( 1.872.941 me drejte vote) KQZ duhe ta justifokoj, nese s eshte porosi nga ndonjë parti apo ndonje bosi politik?! Ose si mund te jen 1.872.941 votues kur keto dy vitet e fundit Kosovëne e leshuan mbi 200.000 kosovare?!, ka shkruar agencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Per fund, Mërgimet e kosovarëve gjatë kësaj periudhe, si dhe të rënët gjatë luftës, kanë penguar rritjen e pritshme të popullsisë, me gjithë shtimin natyror prej 12,7 për 1.000 banorë. Pamvresisht se fliet se ne dipaore sot ka mbi 1 milion shopatre kresisht nga Kososva (Zvicer mbi 300 mije) (Gjermnia m bi 400 mije) e vende tjera nga 100 e 20 mije si ne Belgjike, Fracn, Itali e vedne te BE-së duke mos llogaritut ketu SHBA-te. Ndersa Ministria e Diasporës regjistroi vetëm 342 mijë e 803 qytetarë nga diaspora?!