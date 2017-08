Bernë, 15 gusht -Një hotel ne Zicer permes nje afishe ne lokale dhe ne hyrje te pisinësju ju eshte ju kerkuar hebrenj (jahudive) qe para se ty hyjnë në pishinë tze bejenm dush!, kjo ka shjktuiart nje polemike te ashpër ne rrjetet sociale, sespe nje gje tille nga drejtzuzeis e hotelit ju kërohet vetëm jahudive, shkruane agjencia lajemeve “Persheva jonë* duke ju referuar mediave botërore.

Drejtori mbron të gjitha mendimet anti-semite

Një hotel zviceran ka postuar një poster që i kërkon të ftuarit e tij hebrenj të bëjnë dush para se të hyjnë në pishinë, duke shkaktuar një polemikë të nxehtë në Izrael që kërkon një apologji zyrtare. Paradën e Aparthaus, që ndodhet në fshatin Arosa në Alpet Zvicerane, për shumë vite ka qenë shtëpia e shumë klientëve hebrenj, veçanërisht ultra-ortodoksë, nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli , Njoftoi media zvicerane të martën.

Vetëm klientët hebrenj janë në shënjestër

Por drejtori i shkollës, me sa duket duke dashur të kujtoj përdoruesit e higjienës së pishinës, synonte në mënyrë specifike “klientët hebrenj”. The Times of Israel ka rapèrtuar se “Për klientët tanë hebrenj, gra, burra dhe fëmijë, ju kërkohet të bëhet një dush para dhe pas notit. Nëse nuk e zbatoni këtë rregull, ne do të detyrohemi t’ju përjashtojmë nga pishina. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj. ”

Një tjetër shenjë e postuar në frigoriferin e hotelit u drejtohej përsëri vetëm konsumatorëve hebrenj, të autorizuar nga menaxhmenti për të ruajtur ushqimin kosher atje. “Për klientët tanë hebrenj: ju mund të hyni në frigorifer vetëm gjatë këtyre lojërave: 10: 00-11: 00 dhe 16: 30-17: 30. Unë shpresoj që ju të kuptoni se ekipi ynë nuk i pëlqen të jetë i shqetësuar vazhdimisht. ”

Posterat janë fotografuar nga një klient dhe të vendoset në rrjetet sociale, duke shkaktuar një trazirë në Izrael, ku zëvendës-Ministri i Jashtëm Tzipi Hotovely kërkoi një falje zyrtare për këtë “akt anti-semite të llojit më të keq”

“Aktualisht, kemi shumë klientë hebrenj dhe vërej se disa nuk marrin dush para se të notojnë”, tha ajo. “Meqenëse klientët e tjerë më kanë kërkuar të bëj diçka, e kam shkruar këtë poster pak naivisht,” pranoi ajo. “Do të kisha bërë më mirë për të adresuar këtë kërkesë për të gjithë mysafirët e hotelit. ”

Ministria e Jashtme zvicerane tha të martën në një deklaratë se ajo i kishte ripohuar ambasadorit të Izraelit se Zvicra “dënon racizmin, antisemitizmin dhe të gjitha diskriminimet”.