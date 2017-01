Nis darka e bla-blamës në sofrën e Brukselit gu per guni me katërshen nga BG-PR

Ka nisur darka e përbashkët e përfaqësueseve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. darkë të cilne gazetari i ATSH dhe “Presheva jonë” e ka quajtur si “darka e bla-blamës në sofrën e Brukselit gu per guni me kater burra dhe dy gra..”

Edhe kësaj radhe deleagcioni kosovar u treguan “tolerant” sidomos ndaj gjuhes serbe. Një videon e publikuar nga Komisioni Europian, gjatë takimit ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë, është vërejtur një detaj mjaft interesant. Në sekondën e 00:30 të kësaj video, përderisa Thaçi dhe Mustafa po bisedonin me Mogherinin vjen delegacioni serb dhe ajo që bie në sy është përshendetja në gjuhën serbe e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi?!…

Deri ne keto momente ska gjë, asnje lajm e as nje komunikate. Nga Brukseli deri tash delegacinet vetëm kane nderuar kartë vizitat dhe shtrënguar duart, madje edhe jane puthur..Thëne shkurt ky takim mund te konsiderohet me shume “pajtues” pas trenit laraman “Made in Rashka” i cili u kthye mbrapa ne Beograd me mbishkrimin “Kosova eshte Serbi”.

Pas takimeve të ndara të Federica Mogherinit me palën e Kosovë dhe atë serbe, në Bruksel ka filluar darka e të dy delegacioneve me ndërmjetësim të BE-së.

Lajmin e konfirmuar zëdhënësja e përfaqësueses së lartë të BE-së, Maja Kocijançiq, që ka publikuar një fotografi në rrjetet sociale.

Nis takimi i delegacionit të Kosovës me Mogherinin

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini ka filluar takimin në Bruksel me Presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa.

Mogherini paraprakisht ka takuar presidentin e Serbisë Tomislav Nikoliq dhe kryeministrin Aleksandar Vuçiq.

Pas përfundimeve të takimeve bilaterale me delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të dy delegacionet pastaj do të do të zhvillojnë një darkë pune, ku e pranishme do të jetë edhe Mogherini.

Gjatë takimit, i cili besohet që do të zgjas disa orë, do të tentohet të ulen tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit, pas provokimit që Serbia bëri me trenin dhe arrestimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj.

Takimi i sotëm është i nivelit më të lartë që kanë mbajtur Prishtina dhe Beogradi ndonjë herë.

Kryetari i Serbisë, Tomislav Nikoliq ka thënë se Bashkimi Evropian po bën gabim të madh nëse mendon se mund ta shantazhoj Serbinë për pavarësinë e Kosovës.

Këto i tha pas takimit që pati ai dhe kryeministri serb Aleksander Vuciq me përfaqësuesen e lartë të BE-së në Bruksel, Ferecia Mogherini.

Nikolic ka thënë se Mogherini së shpejti do të paraqes të gjitha vërejtjet që Serbia ka shfaqur.

“Ajo çfarë ndodhi është se shqiptarët kanë shumë kërkesa. Pavarësisht takimeve në Bruksel ata duan të kenë më shumë takime bilaterale me organizata të ndryshme, ku duan të jenë anëtarë, të organizatave sportive, madje edhe të Këshillit të Evropës”, ka thënë ai pas takimit.

Presidenti i Serbisë, Tomisllav Nikolliq, i cili ka dalë nga takimi me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, për t’i dhënë dekaratë televizionit shtetëror të Serbisë, tha se që në fillim të bisedimeve, Mogherini ka vënë në dukje “bllokadën në bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë”.

Sipas Nikolliqit, Mogherini ka vënë theksin mbi “detyrimet e papërmbushura të Prishtinës dhe në probemet e serbëve”.

“Kemi folur për atë që ka ndodhur në veri të ‘Kosovës dhe Metohisë’, kur një tren me mbishkrime, të cilat ne mendojmë se mund t’i vëmë, sepse ai është territori ynë dhe ashtu shkruan në Kushtetutën tonë – që askush nuk na e ka hequr as zyrtarisht, as jozyrtarisht – është bërë subjekt i shkatërrimit nga ana e disa njësive speciale të Kosovës, të cilat nuk është dashur të gjenden aty”, tha Nikolliq.