Nesër në Preshevë PVD dhe APN i jep fund “niqahit”. Shqipërim Arifi ja hunin ja tirqit…

Preshevë, 10 mars -Kryetarja e kuvendit të komunës së Preshevës ka konvokuar seancën e parë të Kuvendit të Komunës së Preshevës me datë 10 mars (e premte) duke filluar nga ora 14:00.

Agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka mesuar se rendi i dites perfshine 8 pika, dy pikat e para do te merren rreth shkarkimit te kryetarit aktual te Presheves Shqiperim Arifi pasi kaluan “muajt e mjalit” bashkarisht keto dy parti.

Lajmin për c’kurrorëzmin e ketyre dy partive shqiptare ne Preshevë e dha agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” qe nga disa nuk besohej. Pa hanger hudra nuk te vjen era gojës..cka me vone e tërë Presheva, Lugina e shqiptaria u m buhs me let erë, për ket lëçitje mes ketyre dy partive te cilat “u bashkuan” pekrohesish sa per sy a faqe per ta pritur presidentin shqiptar. Pasi kaloi bregun Nishani, lideret e këtyre dy partive ja grahen me te vjetren, si ujku e dhija.. Neser lufta pe rpushte do te jetë e hapur ne dy-tre fronte, fillimisht mes PVD-së dhe APN, pastaj mes PVD dhe PVD dmth kush do te ulet ne karigën e vogt te Shqipërimit, ablla Arditë e Preshevës apo herr Xhelali i Miratocës made in Schweiz. Pra neser ne “ring” do te dalin fillimisht Shqiperim Arifi me PVD e pastaj nese ja arrijne ta rrezojne kryetarin e Preshevës, nis rundi i dyte ne “ring” Ardita me Xhelalin, “sudija” Riza..

Sidoqofte neser kety dy parti (PVD dhe APN) do t’i shtyejne kuajt se cila eshte me i fortë, “forzza” në Preshevë. Pra mbete të shifet se Shqiperim Arifi nesër, pas gjumaje, do të marrin hunin apo tirqit…Nesër, ditare e re, nafaka re me ditë të bardha per dikë,, e per popullin e shkretë vazhdojne ditët e zeza..