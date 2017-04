Nesër Morgheni në Moskë, Mustafa e Dacici në Bruksel. Pritet takim dhe pajtimi pas “luftës” me fjalë…

Bruksel, 23 prill -Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, nesër do udhëtojë në Bruksel, ku do prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ne të njejten dite, “konicdence” (?!) edhe shefi i diplomacise serbe Ivica Dacic do te gjendet ne Bruksel, pos zonja e shpisë Mogherini nuk do të jete ne Bruksel, por jashta vendit, njofton agjenci e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar buirmeve dioploamtike.

“Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini nmeser do te gjendet per nje vizite pune ne Moske ku do te takohet me personalitet me te larta ruse, ku mnder shume tema tjera, do te bisedohet edhe per zhvillime tne ballkan, sidomos për Serbine, Kosovën dhe ingrimet evropiane..” ka dekjlaruar je yzrrta i BE-së sot për ahgjencine e aljemeve “Presheva jonë”

Sidoqofte neser në Bruksel Mustafa e Dacici do te takojne Johanesom Hanom dhe zyrtare te larte e BE dhe komisionit Evropian. Pritet edhe ndonje takim evetnal Mustaf-Dacic dhe pajtimi pas “luftës” me fjalë…

Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizmi i vizave për qytetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej dy vjetësh, Kosova të përmbushë kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e Marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi.

Mirëpo, njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovë është e vonuar shume. Nje zyrtar nga Brukseli i ka deklaruar sot agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se “Kosova eshte ende shue larg per te”përmbushur kriteret dhe rekomandimet e BE-së, nryshe liberalizmin do ta kishte kahere. Dermakconi ehd ense ndodhe, liberlaizimi i vizave per kosovaret do të mbetet nje ceshtje diskutabile ne kancelrsirt ee BE-së edhe per vitie ardhshëm. Nuk dime cgfare ju thone ldieret e juja ne Prishtuinë, pro ne po ju tjhemi se demarkaconi nuk eshte kushtëzuar për liberlaizmin, ne fakt krimi i organizuar dhe korrupcioni qe po bëhet kancert i shtetit te Kosovës.”