Nesër a do të hiqet muri serb i segragacionit në Mitrovicë. Kosova jo Palestina e Evropës!

Preshevë, 2 shtator -Ministrja dialog me Serbine Edita Tahiri në fjalimin e saj para deputetëve të Kuvendit të Kosovës dite me pare (13 dhejtor 2016) tha se “muri i ndërtuar në Veri të Mitrovicë do të hiqet ne muajin janar te viti te ardhshëm..” Nje janar shkoi, nuk dihet se per cilin janar e ka pasur fjalën kjo ministre e Thacit, kane thne sot qytearetr e Mitrovices për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” , kurse ata te Prrsheves urojne qe ky mur t mos e kete fatin e premtimeve si të diplomave dhe librave ne Luginë.

Deri ne këto momente muri nuk eshte rrenuar, meqërast uk eshte rresrespektuar Rezoluta e Kuvendit!

17-vjet pas rënies së Murit të Berlinit në Gjermani, një tjetër mur ngrihet në zemër të Europës, duke ndarë përmes qytetin e ise Boletinit – Mitrovicë. Serbet thone se muri nuk do te hiqet, qeveritaret kosovarë thone se do te hiqet te cilet e kane paralajmruar se paku tri here me data per heqjejn e tij, por deri sot asgje nuk eshte bere ne këte drejtim. Ndryshe qyteret e Kosovë ka humbur durimin dhe kane pohuar se nese kete nuk e bene qeveria atehre popullta do te heq murin e serbeve ne Kosovë, spse nje mur i tille jo qe shte vetëme provokim, por edhe nuk e ka vendin aty, madje as ne kufi mes Kosovës dhe Serbisë, sepse fqinjesia dhe rruga e Evropës nuk ndertohjet mure, por me ura!

Nese serbet flasin se Kosova po planifikon te sulmoj Veriun” (“Šešelj: Albanci planiraju napad na sever KiM“) eshte yk edhe nje prvokim i radhes i beogrdait sespe askush nuk sulmon vendie vete. Madje, nëse Kosova sulom “Serbine” në Luginen e Presheves, as ky nuk mund tew quhert sulme, thjeshte përprjekje per rikthimine ketyre trojeve shqiptare shtetit të tyre amë.

Ndryshe agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuar nga burimet e saj se neser mund te hiqet muri dhe strokturat paralele bashke me ato paramilitare e kriminale ne Veri te Kosovës te cilat funksionojne qe kur u shpall Kosova e pamvarur, ku kjo pjese e Kosoves mbehet qe sa vite e okupuar nga Serbia ku veprohet vepron sipas ligjeve dhe keshillave të Beogradit ne te cilin rajon madje edhe punohet me dinarin serb. Ne Ksocve madje ka pasuir rktika dhe akuzta ndaj mionsitres se Tahcit se ky mur eshte pjelle e dioalgut mes dsaj dhe Gjiriqt ne Bruksel. Muri në Mitrovicë, sinjal për ndryshimin e dialogut.

Kosova a po shndërrohet në një “Palestine te Evropës”. Pra neser, pas desdhjtimit te dilagut ne Bruksel, sipas “Presheva jonë” muri do te jete ose nuk do të jete, ketu nuk jane tri

Rezoluta e Kuvendit parasheh që 31 janari të jetë data e fundit kur muri në veri të rrënohet, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Muri vazhdon të qëndrojë aty ku edhe u ngrit. Ndyrtshe je zartra i NATO-s sot pe¨r agjrencine e lajmeve “Presheva Jonë” ka deklaruar se “incidenti me murin në Mitrovicë dhe situata në Veri te Kosovës është tejet shqëtësuese..”

Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë ku ishin përfaqësuesit më të lartë të vendeve, presidentët Hashim Thaçi dhe Tomisllav Nikoliq, si dhe kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vuçiq, nuk dolën fare para gazetarëve. Burimet e agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” thonë se takimi ka dështuar në tërësi dhe nuk ka pasur asnjë rezultat dhe nuk eshte larg mendesh qe dikush ka qellime qe Kosovën ta shndërroj në një “Palestine te Evropës” me qellim te zgjetje se dioalgut pa kifije…

Me deshtimine dilogut dhe me ardhjen eshefit te NATO-s neser ne Kosovë, pritet edhe heqja e murit ne Mitovicë.

Nese neser vertetë intiocuionet eKosoves heqin ket mutë provokativ ne Mitrovicë eshte nje aksion legjitmi, bile Kosova eshte e vonuar ne këte drejtim qe verioun deri tash ju ka lene strukurave paralele e paramlitare serbe “sallamadi” qe u shftezuar per manupulime, krim te organizuar dhe konartanbde te droges dhe naftës mes ketyre dy vendve fqinje.

Muri provokues, simbolikë kjo e segregacionin dhe ndarjes së Mitrovicës, besohet të hiqet neser dhe t’i jepet fund lojrave te Serbisë sikur me rastrine trenit ku serbet dhe komunitet tjera ne Veriun e Kosovës do t’i kthehen inkuadrimit ne shoqerine dhe isnitucionet legjitime te Republikes se Kosovës ku eshte edhe perspektiva e tyre, ka shkruar ne fund “Presheva Jonë”