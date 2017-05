Në Zvicër lejohen xhamitë e shqiptarëve, në Serbi shkatërrohen xhamite?! Imami shqiptar në Zemun i shkruan UNESCO-s

Preshevë, 25 maj -Hoxha shjqiptar i Zemunit Emin ef. Zejnullahu ben apel: Shteti Serb ne prag te muajit te shenjte te Ramazanit po don me na e rrëzuar xhamin, lutuni qe kjo te mos ndodh, ndoshta Allahu na i pranon lutjet.. Dhe mu kjo ka bere që sot në Zemunit te jëte penguar shembjen e ndërtesës së komunitetit mulsiman, pas protestave të banorëve të këtij fshati, i cili deklaroi se ndërtimi i objektit të financuar nga veten e tyre dhe nuk do të heqë dorë per ter kundershtuar perpjekjet e Serbisë, njofton agjencia e lajemeve “Presheva Jonë”

Beogradi kunder xhamive te shqiptarëve ne Serbi. Imai i shkruna UNESCO-s, jemi ne rrezik nga Beogreadi, Serbia po don me na e rrue xhamine për Ramazan!

Hoxha Emin Zejnullahu me këtë rast ka konfirmuar se fjala e ndërtimit në mënyrë të paligjshme, e ndërtuar, por thotë se çështja e lirisë së fesë. Ndërtimi i këtij objekti ka filluar në vitin 2014. Unë kam thënë në fjalimin e tij para turmës, u bëri thirrje të gjithë të qëndrojnë të qetë, ka thënë se në këtë vend për të qëndruar “për aq kohë sa ajo merr”, duke shtuar se ata janë duke pritur për një marrëveshje në nivele më të larta. Boegrdai nese s emr vehs me diaolog, ne do ti drejothjemi komuiniteti nderkombëtzare, do t’i shkruajmë edhe UNESCO-s, ka thnen imami shqiptarë në Zemun.

Myftiu Zemunit, nje shqiptar Emin ef. Zejnullahu, sot sot i ak bere bëri thirrje myslimanëve për të reaguar, dhe se së bashku në paqe dhe me dinjitet, mjetet ligjore dhe legjitime për të mbrojtur ndërtesën nga rrënimi, raprton Tanjug nga veddi i ngjarjes nga prtesta e komuniteti muslimanë, nje pjese e madhe edhe shqiptare.

Derisa Zvicra lejon ndertimin e xhamitve per shqiptaret, Serbia shkatërro xhamite e shqiptarëve?! Imami shqiptarë në Zemun i shkruan UNESCO-s, xhamine po dojnë me na e rrëzuar serbet për Ramazan. Kjo eshte Serbia e cila pretendon te hyjne ne BE. Kurse Zvicra pa qene fare ne BE ju lejon hsipètareeve te ndertojne xjasmiapo bjekte fetare, ndyrshje nuk dote njihet si vendi me demarktik dhe toelrance ne botë. Do perkujtuiar se mbrnd ady jave en Zvcer (Wil dhe Gjenevë) shqiptaret kane ndertuar dhe hapur dy xhami. Xhamia eufnmdit me emrin “Dituria” ne Gjenvë eshte qendra islame e 60-te me radhe e shqitareve në Zvicër. Kujtojme se para dy jave në Will po ashtu u hap nje xhami e re e shqiptareve qe ju kushtoi jo me pak se 4 milion franga.