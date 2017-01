Në Zvicër, bie interesimi i të hujave, sidomos i serbëve. Shqiptarët dominojnë në Zvicër, të tretët, pas italianëve dhe gjermanëve

By Nazlie AJDINI

Bernë, 28 janar -Kjo është rënia e tretë e të hujave ne Zvicër këto vitet e fundit Rënia më e madhe është shënuar për qytetarët serbë, turq dhe kroatë, njfoton agjencia e lajmeve “Presheva jonë” duke ju referuar burimeve te Bernës. Mësohet se në Zvicër, shqiptaret konsiderohen komuniteti i tretë, pas italianëve dhe gjermanëve me afro 300.000 kryesisht kosovare, pamvaresisht se prej tyre mbi 100 mije ende posedojne pasaporta serbe..

Numri i të huajve që jetojnë në Zvicër vazhdon të rritet, cka vendi nuk eshte më joshës si me parë shkruan. Kjo ndodhe pervec politikave strikte per te huaj, por edhe per shkak se jeta në ekte vend dite e sa vie po bëhet shtrenjt e më shtrenjt. Sipas disa analizave Gjeneva is nje metropol evopian dhe qendër diplomatike radhitet nga vendet me te shtrenjta ne botë, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Në vitin 2016, migracioni neto ra për herë të tretë radhazi. Deri 15%, me 60’262 te huja qe arertien te hjyne ne Zvcer, ka zbritur numrin e të huajve ne ewkte cvend ne 2’029’527.

Psh. vitin e kaluar, 143’100 persona emigruan në Zvicër, ose pothuajse 5% më pak se në vitin paraprak 2015. Në të njëjtën kohë, 77’590 u largua nga vendi, deri 5.6%.

Ashtu si në vitin 2015, pothuajse cdo i dyti (47%) erdhi në Zvicër për të kryer punë. Arsyeja e dytë e ektij emigracionin është bashkimi familjar (31%). Shumica e të huajve vijnë nga Evropa. Në fund të dhjetorit 2016, 1’390’405 qytetarë vijne nga vendet evrpiane të Tregtisë së Lirë si dhe 639’122 shtetas të vendeve të treta që jetojnë në Zvicër të BE-së.

Me 318’0653 njerëzit, italianët janë komuniteti më i madh perballë gjermanëve me 304’706) apo portugalisht (269’521). Numri i italianëve ka pasur rritjen më të madhe me 4928 ardhje, e ndjekur nga ato te Frncës (4244) dhe Gjermani (3158). Rënia më e madhe është shënuar për qytetarët serbë (-1003 persona), pastaj nga Turqia (-566) dhe Kraocia (-522).

Pamvresishjt se Zvicra ende nuk posedon shifra zyrtare per shiptaret ne Zvicër per shkak te vonesave te konsultave dhe ambasades kosovare ne Zvicxr (Bernë, Zurich e Gjenevë) pë te furnizura kosavret m e apsaprota te Repulikes se Kosovës apo te””kovertuar” te pasaportave serbe në ato kosoavre, numri i të cileve sillen ende mbi 100 mijë kosovare me pasaporta serbe. Por sipas burimeve te agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” në Zvicer, megjithate shqiptaret konsiderohen komuniteti i trete ne Zvicer, pas italianëve dhe gjermanëve me afro 300.000, duke mos llogaritur ketu shqiptaret e Lugines se Presheves mbi 20 mijë sish.