“We loved him a lot but God loved him more”



Sot behen 1 vit kur nderroi jete i nderuari shoku e miku yne Bekim Bismili pronari i restorant ANIJA – Janjeve.

Presheva shpreh ngushllimet me te sinqerta familjes bislimi e rrethit te gjere familjar, posaqerisht per djalin e te ndjerit Blerim Bislimi i cili pos gjitha virtyteve te mira qe i trashegoi nga ati , ai vetem se po ja shton edhe me teper imazhin e mire familjes se tij ,njekohesisht menagjon per mrekulli edhe bisnezin e te atit .

“1 vjet pa ty Bab.

365 dit,e qe asnje dite skaloj pa u percjell me fjale e levdata nga me te mirat per ty nga njerzit dhe miqte tu.

Krenare per ty bab ,krenare per qdo sekond tjetes tone qe e ke jetu .

Spo merzitemi po gezohemi qe zoti na dha ate nder qe ato vite ti kalojme me ty

Krenare me ty babi im”