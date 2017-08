Medvegjë, 15 gusht Në një zjarr që ndodhi sot rreth ores 18 në objektin e nje familje në një fshat afër Medvegjës ka pesuar M. T. (55) i cili vdic nga flaka e zjarrit.Zjarri ende nuk është lokalizuar, tha policia e Leskovcit, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve te MUP-it.

Cfare koincidence, njeriu pasi vdes ne Medvegje ne fund te veres hapen konkurse per 100 zjarfikes vetem kater per Luginen e Preshevës), Hpaje e ektij konkursi ne fund te verës, kur nuk ka me zjarre dhe rrezik i madh, komentohet ne menyre te ndyrshme, sio:per kur me keta zjarrefikës, iku vera, mos valle at po bahen gati per dimer (?!) me “shkri borën”

Zjarrfikësit ende po përpiqen të bllokojnë zjarrin që goditi hambarin e familjes dhe gjetën trupin e djegur të një burri, tha Sonja Drashkoviç, zëdhënëse e policisë në Leskovc.

Njeriu jetonte me nënën e tij dhe policia po punonte për të sqaruar rrethanat që çuan në zjarr.