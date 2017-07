Ticino, 30 kriik – Ne mëngjesin e se premtes n je tragjedi ka tronditur qytgetin e Asconës ne pjsene ialofone te Zvcres. Burri maqen qëllon gruan e tij në afërsi të hyrjes së parkingu t enje një supermarketi, njofton agjencia e lajmeve “Presheva jonë”

Ai e mbante gruan te mbyllur mner shtëpi si skllave …

Një dramë martesore ka ndodhur të premten në mëngjes në Ascona në Ticino. Një burrë qëlloi gruan e tij pak para 9:00 pranë hyrjes në nivelin e parkimit të një supermarketi, tha se policia Ticino dhe shërbimin publik në një deklaratë.

Burri, një maqedonas, 54, tërhoqi armën nga brezi dhe shtiu mbi gruan e tij të së njëjtës kombësi dhe 16 vjet me e re se ajo. Alarmuar pas disa të shtëna, zyrtarët e policisë komunale dhe kantonale nxituan në vendngjarje nuk ishin në gjendje të bëjë asgjë për gruan, e cila nga lëndimet e renda edhe nderroi jetë.

Burri pastaj u kthye me armë kundër vetes dhe u plagos rëndë. Jeta e tij është jashte rrezikut pas trajtimit të parë marrë nga emergjenca. Njeriu është transportuar me helikopter në spital. Ai është i dyshuar për vrasje.

E bija e viktimës rrefen per mediat zvcerane si babai i saj kishte kërcënuar disa here edhe me pare nënën me armë.

“Nëna ime ka vdekur”, tha vajza e mbulur në lot. E reja 22 vjecare tha se me ra te fiket kur pash se cfare ndohi me spruinderve te mi, tragjedi kjo q ekurre mos i ndht askujt. E bija e viktimës se babi ishte “jashtëzakonisht xheloz. Ai akuzoi nënën time për të pasur një dashnor. Ai nuk ka gzura fare që të largohej nga shtëpia. Ajo ishte nën kontroll 24 orë nenstop dhe ishte një skllav e vertete në shtëpi..”

Vjaza e re e 22 siguron se nëna e saj ka qenë e kërcënuar disa herë në të kaluarën: një herë me një armë, herë të tjera me thikë. Ajo tha se nëna e saj është ndarë nga burri i saj atje rreth tre muaj. Që atëherë, ai e mbajti të monitoruar, ngacmojnë dhe kërcënojnë atë. Dhe kjo pavarësisht nga një vendim gjykate që ndalon nga afrohet brenda 300 metra e saj.

Mesohet se maqedoni9 posedonte armë pa leje një 9 mm. Askush tjetër nuk është i përfshirë në faktet, theksoi policia. Hetimet janë duke u zhvilluar për të krijuar më saktësisht shkaqet dhe rrjedhën e ngjarjeve.