Musliu, Vucicit: E jep , e jep Preshevën. Kështu pate thënë edhe për Kosovën para 1999!

Preshevë, 6 shkrut -Pas deklaratave te Kongresmenti amerikan Dana Rohrabacher, kryesues i Komitetit për Politikë të Jashtme në Evropë pe rkembi territores, qe Lufgina e Preshevës t’i bahskohet Repbilkes se Kasovës. Ky propozim i diplomatit amerikan duket se nuk i ka pelqyer kyrymniistrit serb. Aleksnader Vucic. Ai sot ne Boegrda pe rgazetret ka thëne se Presheva dhe Mitrovica janë Serbi! (“Ne damo ni sever ni jug”).

Ketyre proncimeve te Vucicit per t’mos e lëshuar Luginën e Preshevës me Kosovë ju ka kundervyer kryetari KKSH-së Jonuz Musliu, ish-drejor politik i SHP te UCPMB-së. “Kryeministri serb me deklrata we tijse se nuk e jep Veriun me vjen mire se me ne funds e ka kuptuar realiteritn ne Kosovë, i cili vitn e kaluar thoishte se ee tere Kosove eshte Serbi Sa i perket Lugines se Preshvës, pari mund te themi se Vucic nuk mund te flase në emër te shqiptarëve ne Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë se nuk e jpe “jugun e Serbise” Kosovës. E jep , e jep Vucici Preshevën. Kështu pati thënë edhe për Kosovën para viti 1999! Jemi mësuar me këto refrene..” ak dekaléruar sot Jonuz Musliu, kretar i Kuvendit te Bujanocit.

Sipas Musliut “Bashkimi i Luginës së Preshevës me Kosoven nuk eshte një qështje e Vucicit e as e Thacit apo nje ceshtje individule që i takon nje lideri apo pushtetari, por nje e drejte nderkombëtare, e OKB-së e cila ju mundeson popujve autokton të drejtën legjitime të vendosin për fatin e tyre. Në këtë rast edhe shqiptaret etnik në Luginen e Preshevës si nje popull autokton kanë të drejtenn e vete legjitme per bashkim me Kosovën. Ndryshe shqiptaret e Lugines se Peshevës kete vullnet e kane shprehur edhe permes ne Referendumin e 1-2 marsit 1992..”

“Shqipatret e Lugines së Preshevës te ardhmen e shohin kah shteti amë Kosova. Tjetër perspektive ketor rajone te banuar me shqiptare nuk kan. Bashkimi me Kosovne ne njefare myre po na e impoon vetem Serbia me politikat e saj diskriminuese ndaj te drejtave te shqiptareve në ketë pjese te Evropes te garantuar nga Keshilli Evropian dhe konventat nderkombëtare…” ka thënë ne vazhdim Jonuz Muisliu për agjencinë e lajmeve “Presheva jonë”

“Nëse vëllezrit sllavë, si Krimea paska te drejte ndahet nga Ukraina, pse ne shqiptaret entik qe nuk na alidhe asgje, ama asgjë me serbet te mos i bashkohemi vëlelzrve tane Kosovës. Pradnaj, e parlajemroj Vucicin dhe gjithe qeverinë serbe ne Beograd, me mire sot te ndahemi si miq, se sa nesër me luftë, si armiq, sepse askush nuk ka te drejte ta mbaje Luginen ne ketë situate të brisht as ne lufte e as ne paqë dhe cdo kundershtim i Beogradit ndaj vullnetit e shqiptareve ne Luginën e Preshvës do te krijonte destabilitet në rajon…” ka thner ne fund z.Musliu