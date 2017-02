Musliu: Shqiptaret e Preshevës nuk dalin ne zgjedhjet për presidentin e Serbisë. Ne kemi presidentin Hashim Thacin

Preshevë, 7 shkurt -Me zgjedhje presidenciale ne Serbi dhe deklaratat e kongresmenit ameriklan duket se po testojnë shqiptaret, sidomos liderete Lugnes se Presheves se kush eshte per Serbi e kush për Kosovë, shkan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ne Serbi ka nisur fushata paarzgjedhore për të zgjedhur presidentetin e ri ka nisur, vale kjo e cila ka arritur deri në Luginen e Preshevës.

“Shqiptarët e Preshevës mund të votojne për here te parë për presidentin e ardhshme në Serbi. Por, ende nuk e kane zgjedhur kandidatin..” ka thëne njei anetar i kryesise se PVD-së ne Presheve Nasuf Behluli.

Të gjitha partitë shqiptare në Preshevë dhe Bujanoc të marrin pjesë rregullisht në zgjedhjet lokale, ndërsa zgjedhjet parlamentare deri më tani ka marrë pjesë vetëm PVD e Riza Halimi i cili në disa raste në koalicion me disa parti të tjera, por kutitë e votimit në zgjedhjet presidenciale, ku jetojnë shqiptarët deri tani kane qenë bosh.

Ndyrshe, ish-drejtori politk i SHP te UCKMB-së Jonuz Mulsiu , kyretar i KKSH-së i pyetur nga agjencia e lajmeve “Presheva jonë” se do te dalin ai si lider parti (LPD) apo si KKSH ne zgjedhjet e ardhshme te Serbisë , ai ka dekjlaruar se “as ashtu as keshu nuk e kem ndemrend te dalim ne zgjedhjet e Serbisë. Pse me dal? Ne e kemi presidneti, Hashim Thacin. Vec kësaj ai na ka thne se eshte gardian i yni. Për ne shqiptaret ne Lugine hë dolëm, hë nuk dolëm, krejt një. Mos valle ja kemi pa hajrin, asnjerit. Deri tash, pas Miloshevicit, Serbia ka ndërruar 3-4 president por deri tash asgje nuk ka ndryshuar ne favor te ceshtjes sone kombëtare. Te votjme nje presdint qe na e dnal flamurin apo femijeve tane libvrat e diplomat ?! Jemi deshmitar se keto vitete fundit Medvegja, Bujanoci e Presheva, vendabnime keto shqiuptare aktualisht nen Serbi vazhdojne të jen rajoni me i pazhviluar dhe diskrimunuar në Evropë?!.” ka thne ne vazhdim z.Musliu

Se si i komenton disa deklarata te liderëve ne Luginën e Preshevës kunder kongresmenit amerikan për bashkimin e Lugines së Preshevës me Kosovën ne fund z.Musliu pohon se “Une jam habitur me keto deklerata te disa pushtetetarev sihalla se kane pernjëmend, sespe mu keta poltzikaj paa zgjedhjeve Luginen e quanin Kosovë Lindore?! Sidoqofte nuk t ja zëmë për të madhe se ata tash ja kanë nisur të merren me politikë. Une s’jam dyftyrës e as “lipiskë”. Kurrë s’kam hanger me dy luge, herë me Beogradin e here me Prishtinën. Une para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjjeve gjithe i kam thene Lugines së Presheves Kosovë Lindore!..”

