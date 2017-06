Musliu në sy Mitrovicit: S’kam legjitimitet te tradhtojë qytetarët. Lugina e Preshevës kërkon bashkim me Kosovën!

Bujanoc, 22 qershor -Jonuz Musliu, Kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar, njëherit kryetar i Kuvendit të Bujanocit i ka bërtitur me zë te lartë duke i bërë me gisht deputetit te presidenit serb Nenad Mitoriovic për shkak diskriminimit te shqiptarëve në Luginën e Preshevës i cili i ka thënë se “jeni një shtet diktatorial”, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Në seancën e fundit të kuvendit komunal në Bujanoc pati debat të ashpër mes kryetarit të kuvendit, Junuz Musliu dhe Nenad Mitrovic, këshilltar nga partia përparimtare dhe njëherit deputet popullorë në parlamentin e Serbisë. Lidhur me incidentin ne fjalë z.Musliu ne nje bisede per agjencine e lajemeve “Persheva Jonë” ka pranuar se ka pasur fërkime me deputetin serbe me te cilin ka polemizuart metone te larta, te cilit i ak thne4 se ketu s je ne Beograd por në Preshevë!

Polemika ishte rreth deklaratës së Musliut për “Shqipërisë se Madhe” të cilët vet ai i quajti se janë shpifje dhe akuza të pa baza nga ana e Mitrovicit dhe shefit të tij në Beograd.

“Fatkeqësisht asgjë nuk ka ndryshuar në të mirë të shqiptareve ne Luginë, pasi vendbanimet shqiptare ne Serbi sot janë rajonet me te pazhvilluara dhe me te diskriminuara ne Evropë. Situata ne Luginë sot mbahet ne eter nga Serbia, as ne lufte e as ne paqe, sikur para 1999 ne Kosovë. Dhe ky status quo për ne është i papranueshëm. Nëse situata del jashtë kontrollit Serbia është përgjegjëse, për këtë kemi njoftuar edhe komuniteti ndërkombëtar.

Nenad Mitrovic dje qendroi në Bujanac i cioli ne kuvendit e kesaj komune ka provokuar shqiptaret, duke pohuar deklaratat Musliut dhenë agjencise se lajmeve “Presheva jonë” se kurre Lugina e Presheve nuk do t’i bashkangitet Kosovës. Sipas tij deklratat e Musliut kanë trazuar Serbinë duke shkaktuar reagime te aspra nga Beogradi deri më Moskë dhe kjo eshte dicka e paranueshme per qeverine dhe venedin tonë. Prandja Mitorvic dje ne Buanoc ka kekruar qe këtyre polemikave t’i jepet fund si dhe të respektohet ligji nagh z.Musliuu deh te jtret qe mednioj e se lideri i LPD-së

“Përmes gjuhës së nje diktatori nuk frigohem aspak dhe unë do ta mbrojë qytetarin e Bujanocit dhe Lugines se Preshevës pa dallim bindjet e tyre. Une s mud te themsse jemi kundër bashkimit te Lugine së Preshevës me Kosovën kur kemi nje Referendum gjthpopullor ne vitin 1992. Nuk mund te them as ate se Lugina e Preshevës duhet te m,bete ne Serbiu, kur ne s’kemi pasur nje Referendum te tille ”, ka theksoi sot z.mulsioun për agjencine e lajemeve “Psheva jonë” duke folur pe¨r pelemikene tij me Mitorvicin.

Akuza të ndërsjella mes këtyre dy figurave publike u zhvilluan edhe në tema tjera që prekin interesin shqiptarë dhe serb në komunën e Bujanocit dhe Luginë