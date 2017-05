Musliu i dërgon dhe ju keshillon të lexojonë NSP dhe Beogradit Kartën e OKB-së që popujve autokton ju garanton vetvendosje!

Preshevë, 13 maj -Një delegacion i lëvizjes së lirisë popullore serbe (NSP) i ka dorëzuar një kopje të Kushtetutës së Serbisë kryetarit të KKSH-së dhe Kuvendit të Bujanocit Jonuz Musliu. Siç thuhet, kjo kopje e kushtetutës së Serbisë iu është dorëzuar Jonuz Musliut me rastin e deklaratave të tija dhen e se fundit për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” për bashkim te Lugines së Preshevës me Kosoven. Me kete rast lideri i Lugines së Preshevës Jonuz Musliu Musliu i keshillon NSP dhe Beogradit te lexojne Kartën e OKB-së që ju garanton popujve autokton vetvendosje. Nese nuk ekane kete kate te OKB-së mund t ju dergojmë, ka thëne z.Musliu per agjenicne e lajmeve “Presheva Jonë”

Serbia duhet te pranoje Rereferndumin e 1-2 amrsit 992 që eshte konform Kartes së OKB-së qe ju garanton popujve autokton vetevendosje. Beogradi duhet te zgjedh, shqiptarve t’ju jep librat, dialogun ose pushkën!..

Musliu përmes agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” sot duke ju përgjigjur NPS dhe Beogradit ka pohuar se “është e drejtë jona legjitime e garantuar nga karta e OKB-së dhe e Helcinkit që të vendosim vet për fatin tonë dhe të drejtën tonë për vetëvendosje dhe nuk ka të drejtë as Beogradi e askush tjetër të na i mohoj, e drejtë kjo e garantuar edhe nga konventat ndërkombëtare për popujt autokton.”

Atëhere, kush duhet te jep pergjegjësi për diskrminim dhe spastrim etnik te shqiptarëve ne Luginen e Preshevës qe ketyre dy decenies se fundit mbi 40 mije shqiptare kane lene Luginen si pasoje e politikave diskrimunuese, pa libra, pa universitet, pa njohje të diplomave, papunesi e madhe, prani e madhe ushtarke dhe policor, ndjekja e te rinjve në emër te biseda informative, bastisje sidomso ish-anetarë te UCPMB-së edhe pse ajo ka amrrveshjen për amnesty.

Pra të gjtha keto forma te diskiminimit e kane bere qëllimisht dhe em oparapvijë jeten e paparesktive te rinjve shiptare ne Luginen e Presheves duke i lene aytre vetëm një zgjidhe, në rruge, të dalin jashte, te dalin ne Zvicer apo vendet e BE-së për per te punuar per te siguruar për bukë apo per t’u shkolluar. E terë kjo behet nga Beogradi vetem e vetem per një qëllim, per te nxitur largimin sa me shume te rinj shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, i cli dëbim ne fjalorin diplomatik e ka një emër: spastrim diskret dhe i qete entik (purification ethnique discret et silencieuse).

E drejta e popujve autokton eshte drejte nderkombëtare, madje e grantuar edhe nga Karta e OKB-së dhe Helsinkit. Kjo vetëvendosjes sipas nromave nderkombëtare është atribuimi ligjor dhe autorizim për një popull që lirisht të përcaktojë statusin e tyre politik në lidhje për t’u bërë një komb i pavarur. (Charter UN self-determination of peoples autochthonous:The right of self- determination is the legal attribution of the authority to a people to freely determine their political status in relation to becoming an independent nation.“)

Edhe ekspertja e njohur ruse Prof. Dr. Anna Kondratyuk profesoreshë dhe specialiste e së drejtës ndërkombëtare në institucionin arsimor Geneva School of Diplomacy International, ne intervistën dhënë agjencisë së lajmeve “Presheva Jonë” eshte shprehu qarte se “Referendimi gjithpopullor i 1-2 marsit 1992 e popullit auokton shqiptar ne Luginen e Presheves ndërkombëtarisht eshte legal dhe ju lejohet te vedosin per te ardhmen e tyre, madje edhe deri ne shkëputje, prcoes ky ui cili duhet zhvolluar ne emnyre demoakrtike, me dilaog e jo me dhunë. Dihet se Beogradi përmes Kushtetutës së Serbisë, kete Referendum gjithpopullor nuk njeh. Por mos harroni një gjë, se ligjet, koneventat sidomos e drejta ndërkombëtare janë më e fuqishme se një kushtetute e një vendi e cila nuk ka te drejte të mbaje me dhune një popull autokton, ne këte rast siç janë shqiptaret e Luginës se Preshevës si ju granton edhe karta e OKB-së popuzjve autokton..”