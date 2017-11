Preshevë, 1 netopr -24 ore, në prag te ndeshjes Skenderbeu-Partizani, mediat e e Beogradit dolen me nje infomacion se “Policia serbe ne Preshevë arreston tre shqiptare me një dron”, lajm ky i cili eshte pritur me majft rezerve nga agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” sepse me pare redaksia jone do te merrte vesh ketë lajm, se sa keleget nga Boegrad 400 km?!

Policia dhe doganat nuk arritën të gjenin një makinë të kontrollit të largët pa deklarata doganore gjatë një inspektimi rutinë sot, raporton Tanjug dhe korrespondenti i RTS-së nga Vranja.

Mediast serbe kihsin njoftoi sot se tre shtetas shqiptarë u ndaluan nga përpjekjet për të kontrabanduar dronin në Serbi.