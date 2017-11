Preshevë, 4 nentor -Nuk thone rasteasisht per keta bikerët (meraklive, manjak të motorëve) e kane nje derrase naksan dhe se deka nuk i vjen prej Zotit, por prej motorit. Kete e deshmon edhe kjo se një biker është varrosur me motorin e tij Yamaha R6 Replica Rossi. Njeriu u varros me moptropin e tij,Yamaha. Kjo ka ndodhur hiq me larg se tash, në Francë, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar gazetave te Parisit.

200 bikerë erdhën për t’i bere homazhe, kolgut, bikeristit qe humbi jete tragjikisht me motorrin e tij

Vdiq në një aksident me makinë, ai u varros me makinën e tij me dy rrota në veri të Tours. Kjo ka nodhdur në Francë. Një motorcyclist, i cili vdiq në fund të tetorit në një aksident rrugor në 46 vjeç, u varros me motorin e tij të enjten në Saint-Roch, në veri të qytetit Tours.

Ndërhyrja u bë e mundur nga kryetari i bashkisë së qytetit i cili donte të “mbajë një premtim. Unë isha ai që lajmërova vdekjen familjes. Është diçka e fortë. Ja ruajta premtimin, amanetin si një njeri..” thotë Alain Anceau.

“Ai ishte rast special”, thotë një mik i bikerit. Ai na dëgjoi dhe mori parasysh kërkesën e bërë nga Arnaud (Migliorati, i vdekuri) te gruaja e tij për këtë vullnet të fundit “.

Njeriu dhe Yamaha R6 Replica Rossi i tij, një homazhe për shoferin e tij idol Valentino Rossi, e varrosën në një rast të papërshkueshëm nga uji me dy rrota, të pastruar për rastin. Pajisjet e tij gjithashtu e shoqëruan atë në varrë.

200 bikers erdhën ne ekte cermoni per t’i dhene lamutimiren e fundit. Ata u ndalën për disa minuta në skenën e dramës ku alternonin momente heshtjeje dhe tronditje motorësh. Rruga e unazës u ndërpre për këtë rast.