Preshevë, 1 dhjetor -“Interpol: Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…”.. ju kujtohet ky titull tek gjencia e lajmeve “Presheva Jonë” para dy jave, kur gjtha mediat serbe dhe e disa kosovare vlonin si “mizat …” 2-3 dite para se te nisej kryeministri shqiptar i Kosoves ne Bruksel shkruajten se “Haradinaj rrezikon te arrestohet rruges per ne Bruksel” ?!.

Pra ishin keto mediat te njejta sikur ato para ca muajsh para 27 prillit te ketij viti kur u lirua nga izolimi frako-serb, ja kishin “nxjerrur bileten njëkahshe Colmare via Beograd” liderit Ramush Haradinaj?!

“Presheva Jonë” 17 Nëtnor: “Interpol: Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…”

Kryeministri Ramush Haradinaj më nuk do të jetë pjesë e listës së INERPOL’it, kishte rapertuar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” para dy jave nga burimet e saj te sigurta.

“Presheva Jonë” ishte agjencia, medumi i vetëm qe raportoi korrekt duke ju referuart burimeve te Inerpol-it nga selia e saj ne Lion se per kryeminsitrit e Republikes se Kosoves eshte rruga qel nga Prishtina deri në Bruksel.

“Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Për ne është i lirë për në Bruksel. Rrugë e mbare i qofte…” thane zyrtaret e Inerpolit per agjencin e lajmeve “Presheva Jonë” qe u kuptua qart se emri i Haradinajt ishte hequr nga lista i cili kerkohej nga nje mandat prej Beogradit.

Ministri i Drejtësisë së Kosovës, Abelard Tahiri qysh sot e ka konfirmuar për mediat se emri i kryeministrit Ramush Haradinaj është hequr nga lista e të kërkuarve në INTERPOL. Dhe per cudi pas dy jave i bie zhitoni Ministri i Drejtësisë Abelard Tahti i cili merr vesh me vonese per shefin e tij gjeneral Ramush Haradinaj, ish-komandnt i UCK-së se cenka hequr nga lista e Interpolit, lajm ky shume i vjeter per agjencine e lajmeve “Presheva jonë”

Lidhur me këte gazetari agjencise se lajmeve “Presheva Jonë” kishte kontaktuar zyrtare në seline e Interpol-it ne Lion 3-4 dite paar se te udhtnte kyreministrit kosovar drejt Brukselit.

“Ne nuk e kërkojmë arrestimin e Haradinajt. Per ne është i lire për ne Bruksel, rruge e mabre i qofte..” ka thënë sot R.B. zyrtare e Interpolit për “Presheva jonë” duke shtuar se për keto “fletarreste” mos kerkoni pergjigje ne në Interpol, por nga ai vend (ne këte rast Serbia) qe ke erkon nje gjë të tillë..