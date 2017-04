Ministri zviceran Burkhalter mesazh Beogradit dhe Prishtinës: Lufta nuk i zgjidh problemet, por dialogu, për t’ju siguruar paqe dhe stabilitet qytetarëve në rajon!

Shefi i diplomacise zvicerane Didier Burkhalter ne nje interviste me gazetarin e agjencise së lajmeve “Presheva jonë” ne Zvicër Nefail Maliqin duke folur për dialogut ne Bruksel i cili nuk este i kënaqur, ka ftuar Prishtinën dhe Beogradin të vazhdojnë kete proces per t ‘ju siguruar dy shteteve fqinjësi, integrim dhe perspektivë të mirë.

Jemi dëshmitar se kohëve te fundit pas murit, dështimit te trenit serb në Mitrovicë bashke me deklaratat e fundit te Tiranës, Prishtinës dhe Preshevës për bashkim kombëtar deri dje në ditën lirimit te Ramush Hradinaj nga izolimi franko-serb, fjalori mes Beogradit dhe Prishtines sidomos liderëve te tyre eshtë acaruar forte qe po vërehet edhe ne mediat ne rajon, çka nuk mungojnë as kërcënime e deklarata për “lufte” nëse përkujtojmë ato të Nikolicit.

Ministri i jashtëm zviceran, Burkhalter: Me Kosovën, neve na lidhin shume gjëra, por një gjë që na lidhe edhe më shume, padyshim është, ajo se ne vendin tone sot kemi një komunitet te madhe dhe te rëndësishëm nga Kosova

Zvicra si një vend neutral ne një interviste ekskluzive për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” me shefin e diplomacise zvicerane Didier Burkhalter i cili flet për dialogun e Brukselit me Kosovës dhe serbise i cili ka stagnuar, per te cilin shprehu keqardhje edhe shefi i OKB-së Gueterres. Ministri zviceran po ashtu ne këte interviste flet edhe për mardheniet me Kosoven dhe rolin e Zvicres, ushtarëve -Swisscoy ne Kosove si dhe gjykaten speciale per krimet ne Kosovë.

Bernë 28 prill -I pyetur per maredhëniet e Zvicres me Kosovën, Minisitri i Puneve te Jashtme i Konfederates Helvetike (DFAE) Didier Burkhalter, fillimisht per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” ne Zvicer ka pohuar se “Zvicra me Kosovën ka marrëdhënie shumë të mira miqesor. Me Prishtinën kemi bashkpunim te mirë dhe jemi ne kontakte te vazhdueshme. Me Kosovën, neve na lidhin shume gjëra, gjeografikisht jemi afër, por një gje qe na lidhe edhe më shume, padyshim ështe ajo, se në vendin tone sot kemi nje komunitet te madhe dhe te rëndesishem nga Kosovadhe viset tjera te ballkanit. Siq e dini ne Kosovën e kemi ndihmuar, sidomos ne aspektin humanitar, duke ju ofruar strehim refugjateve si dhe pas luftes ne ndertimi e vendit permes DDC dhe avancimin e proceseve demokratike. Vec kësaj ne Kosovë, Zvicra e cila pa hezituar, ishte nder vendet e para ta njihte pamvaresine e saj, menjehere pas lufte ka vënë ne dispozicion ushtaret e vete të Swisscoy, të cilet bashkarisht me forcat nderkombërtare ne KFOR bënë dhe po bejne pune te madhe ne ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ne rajon. Misioni i trupave zvicerane në kuadër të KFOR-it, Swisscoy, do të qëndrojnë në Kosovë edhe për tre vitet e ardhshme, deri në fund të dhjetorit të vitit 2020. Po ashtu ne Kosove kemi sot ambasaden e Zvcres ne Prishtinën is nje ure lidhese mes komunitetit kosovare ne vendin tone me vendlindjen.”

Zvicra mbështet gjykatën speciale për Kosovën për te ndëshkuar gjithë ata qe bene krime kundër njerëzimit dhe kundërshtarëve te tyre politik

Ndersa lidhur me dialogun mes Kosoves dhe Serbise i cili javëve te fundit po calon, shefi i diplomacise zvicerane z.Burkhaleter ne vazhim eshte pergjigjur se ” Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, vertetetë shifej si nje shprese dhe pritej me shume për normalizimin e marëdhenieve te ketyre dy vendeve që tash fatkeqesisht nuk po degjohen fjalë të mira për sukseset e ketij proces.. Prandaj, mesazhi im është i qartë qe ky dialog i nisur para kater vitesh ne Bruksel te vazhdojë dhe palet te jenë me te pergjegjëshme qe te zbatojne marrëveshjet e Brukselit, ndryshe nuk avancohet dhe nuk mund te flasim për suksese. Besoj se intersei i popujve, qytetarëve si atyre ne Serbia shtu edhe në Kosovë eshte te jetojne te paqe, te sigurt dhe ne bashkepunim e fqinjesi te mire pas gjthe asaj historie cfare kishte ndodhur vite me pare ne rajon. Te flasesh sot për luftë eshte dicka e paparunuehdsme dhe i tajkon së kaluares, kurse e se ardhmes dhe perspektives giithnje mbetet bashkepunimi dhe dialogu, prandaj edhe duhet te vazhdohet me ket proces qe do të ishte në favor, të perspektrivës së dy vendeve…”

Ne fund duke folur për krimi e organizuar dhe gjykaten spaciale per krime ne Kosovë, diplomati i Konfederates Helvetike (DFAE) Bulkharter ka shtuar se “Qeveria jone ne Bernë mbeshtet cdo iniciativë nderkombëtare, sikur edhe Gjykaten spaciale për krime ne Kosovë qe mbesim me shprese se do te ndeshkohen te gjithe ata qe kane bere krime kunder njerezimit, kunder civileve te pafajshem apo kundershatre te tyre politik, gjatë apo pas luftes ne Kosovë.. Vec kesaj Kosova për te avancur procesin e integrimeve duhet te funksionoje shteti juridik, ne rend të pare duke luftuar krimin e organizuar dhe korrupcionin..”