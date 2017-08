Të gjitha gratë në Serbi nën moshën 50 vjeç do t’i nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm për ndihmë të parë dhe trajtim emergjent, thotë ministri i mbrojtjes Aleksandar Vulin. Gratë janë duke u futur dhe rekrutimi të ushtrisë! Të gjitha zonjat në Serbi nën 50 vjet do të duhet të perfishen, eshte ky lajmi me i ri nga Beogradi qe sjell agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve te Ministrise serbe te mbrojtjes.

Trajnimi i ndihmës së parë dhe urdhrit për mbrojtje civile përsëri vitin e ardhshëm mund të bëhet i detyrueshëm për të gjithë qytetarët pavarësisht nga gjinia.

Ne Serbi edhe grate po vishen..Detyrimi për të gjithë qytetarët dhe gratë do të vijnë në të trajnimit ushtarak

Nga ana tjetër, zonja që shërbeu në ushtri, ky stërvitje shumëditore do të punojë në uniformë dhe me armë. Sipas këtij plani të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ende duhet të miratohet, të gjithë qytetarët e Serbisë, pavarësisht nga gjinia, do të trajnohen në trajtimin e situatave të mundshme të luftës dhe emergjencës.. Dhe gratë në zonat rurale do të mbulohen nga trajnimin e mbrojtjes civile dhe për t’u marrë me situatat e luftës dhe të jashtëzakonshme, tha koloneli Miodrag Savic, ish-kreu i mbrojtjes civile në Serbi.

Duke komentuar mbi shpalljen e Ministrit të Mbrojtjes, Aleksandar Vulin që të gjitha gratë deri në 50 vjeç duhet t’i nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm në ndihmë të parë dhe në situata të jashtëzakonshme, Savic ishte vizituar Pink kujtoi se ligji parashikon shërbimin e detyrueshëm ushtarak për burrat dhe 60 vjet për gratë të 50 vjet.

“Lënë pas dore çështjen e grave në fshat, por ato janë të rëndësishme dhe duhet të përfshihen në sistemin e trajnimit dhe do të gjejnë një vend në mbrojtjen civile”, tha Savic.

Ai theksoi se koncepti i trajnimit në detaje për të paraqitur ministrin Vulin në të ardhmen, duke shtuar se trajnimi të jetë e tillë që ajo nuk do të rëndojë angazhimin.

Sipas tij, trajnimi do të duhet të shoqërohet me sfida jo-ushtarake, rreziqet dhe kërcënimet, dhe do të përfshihen dhe të rinjtë.

Si një shembull, ai tha se Rusia në sistemin e mbrojtjes civile ka të njëjtin numër të njerëzve siç është në forcat e armatosura.

Duke përkujtuar se pjesa e mbrojtjes civile e sistemit të mbrojtjes, dhe se ajo ka ekzistuar në vendin e para të 2006, Savic kujtoi se ministri i Mbrojtjes, Aleksandar Vulin ka sqaruar se kjo nuk është në lidhje me militarizimin e shoqërisë, por një detyrim ligjor i qytetarëve.

Të gjithë qytetarët, tha ai, kanë të drejtë dhe detyrë të marrin pjesë në mbrojtjen civile dhe në përputhje me rrethanat do të caktohen në detyra të caktuara, të cilat janë duke u trajnuar për detyra ushtarake mund të caktohen në detyrë ushtarake.

“Duke mbrojtur nderin e vendit, detyrim dhe kryesorja një akt të patriotizmit”, tha Savic