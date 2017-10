Preshevë, 18 tetor -Lideret e Bujaoces deh Presheves qe deir dje qednropion me shume ne Boegrad se në qytetet e tyre ne prag te zgjehdjeve lokae kane intensiftkuar aktivitetet, takimlet e tyre sa me perfaqesues nga Tirana po aq edhe nga Prishtina.

Ashtu siq kemi njfotuar dje, Ministti kosovar i drejtesise Belard Tahiri megjthart ka hyre ne Luigine e Preshevës. Ai ka hyrfe em leje specila nga SUP-i serb ne Bujanoc, ka mesuar agejncia e lajmeve “Presheva jonë”.

Ministri kosovar nga takime me lideret ka ekrkuar uinitet mer sdtyre dhe drjetesi per se të drejtat e shqiptarëve ne Serbi te cilet së “shpejti mund të jetë objekt i dialogut serbo-shqiptare në Bruksel.” Megjithse ky refren nga kosovaret dygjohet se paku qe 5-6 vjet, por deir tash asgje konkrete, ku ne Bruksel pala kosovare po vazdhon te bisedoje per serbet e Kosovës.

Ministri i Drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri dhe bashkëpunëtorët, pas bisedimeve me Camberin, vizituan Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve (KKSH) dhe biseduan me zëvendëskryetarin Shukri Imeri.

“Me Ministrin e Drejtësisë të Qeverisë së Kosovës, folem pe rshume gjera konkrete, sidomops për domsodshmerine perfshirje se Lugine se Preshve sne procesine dilaogut ne Bruksel, meqe aztaj vazhdimisht flitet per serbet e Kosovës me qellim te rrespektimit te të drejtave të shqiptarëve në Serbi të drejtat reciproke të serbëve në Kosovë”, ka thënë zyrtari i KKSH-së për agjencine e lajmeve “Persheva Jonë” pas takimimit me ministrin Tahiri.

Ai tha se që nga Qeveria dhe Ministri Tahiri personalisht mori premtimin dhe siguri se të gjitha problemet e shqiptarëve në Bujanoivcu, Presheva dhe Medvegja do të adresohen Brukselin. “Preshevas Jonë” ka mesuar se ministri i drejtesise me autoritet e Lginers ka folur edhe per indene e kreut te qverise se Kosovës për tepasiur shiptaret e ketushme me paspaorta kosovare, cka lidhur me kete mysafiret nga Prishtina dhe vendoret nuk jane prononcuar.

Qytetaret e Lugines se Preshevës thone se su murr vesh kush ke sot e pse pse ke nga Prishtina?! Sidoqofte, kjo vizite ndodhi si ndodhi, cka per analistet mbetet e paqarte kjo vizite e nje ministri te drejtesise ne Bujanoc e pse jo nje minsiter tjeter, ai i arsimit, kultures apo ekonomise per cka ka nevoje më se shumti keto rajone me te pazhvilluar ne Ballkan.