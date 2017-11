Ministri i Thacit qe hanger ne Bujanoc me sahip kamberi do kebata 40 mijë euro ende nuk i ka dhuruar (dokument)

Ne prag te zgjedhjeve ne Kosove dhe Presheve nje minister i Thacit (PDK) vizitoi Bujanocen i pritur nga shefi i kesaj komune Shaip Kamberi. Në mbledhjen e mbajtur më datën 20 tetor 2017, ka aprovuar vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për ndarjen e mjeteve buxhetore nga Kodi Ekonomik, Subvencione për etnitete Publike në vlerë prej 40.000 euro, për ndihmë financiare për renovimin e shkollës fillore në fshatin Samolicë, Komuna e Bujanocit. Do perkujtuar se kjo qeveri (me hret e Mustafes dhe Thacit) keto vitet e fundit kane aprovuar shume vendime per Luginen por asnje nuk eshte reralizura, si per rezoluten e kuvendit, si per 400 mije euro per KKSH-ne ne Bujanoc, por deri tash kush sytga nuk ia ka pa ketyre mejeteve

Ministrat e Thacit ne Bujanoc vetëm premtuan e hanger kebab dhe shkuan. Dhe ne menyre dinarike me e kmpremtuar qeverine “haradinaj”, apo shkurt e shqip, me ja ngul mire, mjetre keto te cilat edhe ens e nuk jepen, ata jane te paster, mbeten ne te terëm, duke u arsyetur “valla ne i kemi premtue, por qeveria Haradinaj spo ua jep..”?!

Ndryshe burimet e Qeverise se Kosovës kane njftuar agejncine e lajmeve “Presheva Jone” Mjetet e premtuara (40 mije €) per Bujanocit ende sjan derdhur. Sipas juristeve nga kabineit i qverris e kosvbare, ajne rpocedur ate gjata dhe besa t ekpplikuaar te derdhe npèaar nga qevria e Kosovës ne Bujanoc, sespe gjthecka duhet me shku permes bankave serbe te cilat mjeet Beogrdai nuk i pranon nga “qeverias e Republikës së Kosovës”

Se kur do te jepen keto mjete per Bujanocin zyrtari i lart enga kabineit i qeverise së Kosovës ne oret e mbemjes (e henë, më 23 tetor ) ka phuar per agencine elajemeve “Persheva Jonë” ka phuar se “s ajam ne dijeni ato mejete end enuk kane derdhur, cka mendoj se ende nuk kane shkuar, meqe neovitet procedure. E di se e vendimi eshte marrur, pro ato nuk ebesoj se jane derguar, edhe sikru t’i kshim pale, n xhep ato pare pe rcka neovitet nje rpecodure sado kudo zyrazre..Por, meqe eshtze amrru vendim, besojme se mjetet e premtuar per Bujanocit normalisht duhet te derdhen diteve te ardhshme, nese nuk del ndonje telashe”