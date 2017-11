Medvegjë, 26 nëntor -Presidenti shqiptar Ilir Meta ashtu siq kemi njoftuar ka arritur sot ne ora 11:30 posa ka kaluar piken kufitare (Mutivode) per nje vizite ne Luginene Preshevës. Presidenti shqiptar arrine ne Medvegjë i cili u prit nga krerët e komunes te prirë nga Leme Xhema, nënkryetare, njofton agejncia e lajmeve “Presheva Jonë”

Ilir Meta-Leme Xhema në Medvegjë: Nga ketu nisë nje pokë e re e marëdhënieve të mira

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka nisur sot një vizitë në Luginën e Preshevës, ku është pritur nga dhjetëra shqiptarë atje. Vizita e presidentit Meta në Medveshë ka ngjallur interes të madh edhe të mediave serbe.

Në pritjen e ngrohtë që iu bë nga shqiptarët dhe drejtuesit vendorë, Presidenti Meta theksoi ndër të tjera se “kjo është një ditë shumë e bukur për mua. Ndihem i emocionuar që ndodhem sot pranë jush.”

“Politika duhet t’iu kushtojë më shumë vëmendje shqiptarëve këtu dhe këtyre zonave. Shpresoj që kjo vizitë e imja të kontribuojë në këtë drejtim. Nga Medvegja dua të theksoj se e ardhmja e popujve tanë dhe e të gjithë rajonit është në Bashkimin Europian dhe kjo mund të realizohet vetëm duke bashkëpunuar më ngushtë me njëri-tjetrin”, – tha Presidenti Meta.

Presidenti shqiptar Ilir Meta tha në Medvegjë tha se “jam shumë i kënaqur që mund të dërgojë një mesazh nga Lugina e Preshevës per bashkëpunimin te ri. Eshtë kjo një epokë e re e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me Medvegjën dhe rojnin..”, njofton agjencia e lajmeve Presheva jonë” nga Medvegja.

Meta ne vazhdim shtoi se “ky bashkëpunimi i përbashkët edhe em tutje do ta intensfikojme ne dobi te paqes dhe stabilietit ne rajon..”.

Kuse nikoqirja e mysfirtit nga Tirana, Leme Xhema, nenkryetare e komunes se Medvegjes tha se ko vizite e te parit te Shqiperise sidoqe ta quajme ka domezhenjen e vete dhe eshte padyshim nje vizite dhe takim historik per ne si prijes se komunes dhe per qyetaret e Medvegjës.

Nuk ka rëndësi se si do ta vlerësojmë këtë vizitë, është e rëndësishme që të bashkëpunojmë, tha Ilir Meta.

“Vetë fakti se ne jemi këtu do të thotë që jemi pozitivë dhe prandaj jemi këtu – të japim një mesazh të qartë se jemi për bashkëpunim dhe për të punuar së bashku” tha Meta.

Vizita e presidentit shiptar lir Meta ne Medvegje përfundon nesër duke vizituar shkollën shqipe te akademikut Idriz Ajetit, Xhim Xhemës “Zenel Hajdini” në Tupallë.

Sikur znj-Xhema ashut edhe nekyretari i kuvendit te medvegjes Florim Sahiti kane pohuar se “Presidenti shqiptar Iiri Meta ne Medvegje, nje vizite histrike per kombin tone ”

Meta tha se ishte i kënaqur me mënyrën në të cilën u mirëprit nga autoritetet lokale dhe përfaqësuesit e shtetit të Serbisë në Medvegjë si dhe për shkak të bisedimeve të ardhshme me këshilltarët, udhëheqjen e komunës dhe trupin koordinues dhe përfaqësuesit e diasporës shqiptare.

VIZITE HISTORIKE: Presidenti shqiptar zgjedhe Medvegjen për vizite. Ilir Meta do pritet sot me tepi te kuq dhe me flamuj kuqezi

Per te pritur presidentin shqiptar autoritetet lokale dhe vendore kane angazhuar qindra forca policore madje edhe ushtare si dha snajperistë. Ne cdo hap presidenti shqiptqar do te percillet edhe nga reportere shqiptare, serbe e te huaj, nga rreth 200 sish, ku vetem “Presheva jonë” ka angazhuar kater gazetar special per këte dite, pritje historike. Shtypi i Tiranës dhe Prishtinës sot kane shkruar se “Presheva Jonë”, si nje media e vetme e Lgunës së Preshevës ka shpallur Ilir Metën ‘Personalitet të vitit’

Presidenti Ilir Meta eshte nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës si ish-kryetar i LSI-së dhe kryeparlamentar.

“Presheva Jonë” zbulon agjenden e vizites së presidentit shqiptar në Medvegjë

Ora 11:30 -Presidenti shqiptar arrine ne Multivode i cili u prite nga kreret e komunes se Medvgjës te prire nga Leme Xhema, nënkryetare.

Ora 12:00 -Pritja madheshtore ne Hotelin Gejzer ne Banje te Sijarines per presideneti shqiptar. Ne pritje do marrin pjese pos Leme Xhemës deh Florim Sahiti, nekyretar i kuvendit, pastaj Stojanca Arsic, kryetar komune, Zoran Stankovic, kryetar i Trupit Koordinues per Luginene Preshevës si dhe këshlltaret er anetare të kuvendit komunal.

Ora 15:00 -Dreka me madheshtore me spacialitet shqiptare nga..nga flija deri ne bakllave në sofren e perbashket te tolarances, ne balle me Leme Xhemën dhe zyrtare tjere e veprimtarë te shquar.

Ora 17:00 -Presidenti takime e biseda me kreret e komunes te prire nga Leme Xhema, Florim Sahiti, Rexhep Abazi, Bajram Mustafa, Ismet Kadriu tj..Kurse nga diaspora, gjegjesisht nga Gjeneva Ismet dhe Fadil Selmani.

Ora 19:00 -Vizita e aktivtet tjera me qytetaret dhe diasporen shqiptare

Ora 20:00 – Darka

Ora 08:00 (27 nëntor) -Presidenti shqiptar Ilir Meta viziton shkollën shqipe te akademikut Idriz Ajetit, Xhim Xhemës në Tupallë. Ai ndahet nga Medvegja, nga Lugine e Preshevës per te vazhduar rrugëmin drejt Gjilanit te Republikës se Kosovës

Mesohet se presidenti Ilir Meta naten do ta kaloje mbi arin e Medvegjës, pikërisht ne Hotelin “Gejzer” te Banjes se Siharinës.

Leme Xhema: Presideneti shqiptar pritet ne Medvgje nga 520 shqiptare dhe myasfire, qytetare nga Presheva dhe Bujanoca si dhe diaspora

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani si president Lugines se Preshevës më 7 mars të këtij viti (ku medegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kure, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritet lokale në rajon.

Do thkesuar se Medvegja si viktime e spastrimeve etnike nga Boegrad, aktulaisht ka 7000 banore, prej tyre vetem 520 shqiptare qe dikur ishin shumice.