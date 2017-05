Mesazh nga Brukseli (IFJ dhe Reporters san Frontieres) për gazetarët: Bëhuni zëdhënëse e së vertetës, e qytetarëve te Kosovës dhe jo e mafias politike!

Bruksel, 9 maj -Dy organiazat me te mëdha nderkombëtare qe mbrojne intesat e gazetareve ne botë “Reoporters sans Frontieres” dhe Federata Nderkombëtare e Gazetarëve (IFJ) me seli ne Bruksel kane shprehu shqetesim per situaten e mediave ne Kosovë, sidomos nenshtrimit e tyre perballe asptronedve te ytre te lidhur me mafian politike. “Reportes Sans Frontires” dhe IFJ per krizën dhe kaosin politik akzuonedh emediat te cilat jan efajotoe po aq sa edhe lidert ne rjaon . prandja nga brukseli vjem mesdazhi nga keto dy organizatave nderkombëatre drejtuar gazeatreve dhe emdiave: Behuni zedhenëse e qyterave te Kosovës dhe jo mafia politike !

“Jemi të zhgënjyer me gjendjen e mediave në Kosovë dhe Shqipëri. Me trego cfare eshte gjendja e mediave, te tregoj se cfare shteti je..” me kete konstatim të shefit të “Reportes Sans Frontires” Olivier Basille me seli ne Bruksle e nisëm biseden per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” cili shpreh keqardhje për situatën e mediave ne ballkan, sidomos atë ne Kosovë dhe Shqipëri. Sipas z.Basillë “sot ne Kosovë nuk ka media te pamvaruara, por te varuar pas te cilave qendrojne boset politikë, biznismenë te lidhur me grupe mafioze. Kur mediat kane telashe financiare ne ta zeme ne France apo Zvicer, atëhere shtrohet pyetja si mbahen , si ekzistojne ato ne Kosovë, kush qëndron pas tyre ?!..Mediat në Kosovë sot manipulohen nga bosët e tyre pilitik dhe biznismenet dhe grupet mafioze”

Sipas perfaqesuesve te orgaizatave dnerkombëtare nga Reporters Sans Fontires” sikur edhe IFJ z.EWrnes Sagaga “e dim gazetaret ne Kosovë kan probleme financiare, por kjo nuk do te thtoe te”behun zedhense e sd eekqes, krimit te orgnzuar e mafias politike ne vend se te jene zëdhense te se mire dhe qyterave te Kosovës!..”

Njeriu numër një i « Reporters Sans Frontieres » për Evropë z.Olivier Basile duke shprehur shqetesime të tij për situaten për agjencinë informative « Presheva Jonë » se «Jemi të zhgënjyer me gjendjen e mediave në Kosovë, sidomos me zhvillimet e fundit ne Kuvedi e Kosovës ku policia pengon apo kercnohen e sulmohen gazetaret duke ndjekur zhvillimet apo ne protestat e opozitës. Vec kesej qeveria e Kosoves duhet ndihmuar e jo penguar gazetaret te luftojne korrupcio0nin dhe krimin e organizuar duke ju mndesuar gazeatreve qasje ne dosjet e e arkivate qeverisë..”

Kosova dhe Shqipëria vazhdon të jete preokupim për Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të përmirësuar aftësitë e saj në luftën kundër narkotikëve.

Sipas raporti të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit (DASH) për luftën kundër lëndëve narkotike, ndër tjera thuhet se Shqipëria dhe Kosova vazhdon të mbetet një vend jo vetme tranzit por edhe burim kryesor për prodhimin e marijuanës dhe një pikë (depo) për dërgesat e kokainës dhe heroinës me destinacion përfundimtar tregjet evropiane.

Jo vetëm DASH por edhe Observatoir Géopolitique Criminalite International flet ne raportin e saj te fundit për implikimin e klasës se larte politike ne krimin e organizuar, në veprimtari të përbashkët kriminale me anëtaret e Arkanit dhe mafian serbe. (“Activités criminelles de la classe politique kosovare..)

Mafia politike në Kosovë është me e fuqishme se ndërkombëtaret në rajon e kujtojmë aferat me EUELEX-in apo djegën dëshmive në polici aap, mos zbulimin e vrasjeve të bashkëpunëtoreve të presidenti historik Ibrahim Rugova apo mos zbulimi i gazetareve shqiptare qe përkrahën pavarësinë?!