Preshevë, 4 nentor -Blegtoret në Bujanoc dhe Preshevë janë të pakënaqur, me pushtetin lokla qe po i han per se gjalli, te cileve nuk ja paguan ndjresën. Ata tamlin e shesin me nje çmim shjume të ulët në Serbi. Si dikur ne regjimion diktatorial, populli punonte npërara, e Enver Hoxha mellin e bardhe (te fafrikës) ju jepte Kines dhe Rusise, kurse mileit hante buke të zezë, të theknës ?!, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Qumshti ne Vranje, një litër qumështi paguhej 32 dinarë, kurse ne Presheve e Bujanoc vetem 20 din ?!

Cmimi i Qumshit ne Lugine e Preshevës sot kushton 20 deri apo me se shumti deri në 25 dinarë?! Kur blerësi dorëzon 100 litra qumësht të freskët, nga lopët e Bujanoci dhe Presheves, ata mund të blejne verem 60 litra ujë?!.Cmimet: Nje littër qumësht ne Lugine 20 din, ne Vranje 32 din ?! Pooo ska dert futjav shqiptareve se kane vakt me hiq plehë aksham sabah.. Ose, me jetue tun e ha…

Blegtoret shqiptarët jane ankuar jo vetem tek autoritet lokale qe spo marrin vesh, por edhe tek ato në Beograd se si po diskriminohet puna e blektoreve shqiptare, duke ju a hanger djersen me cmime tejete te uleta te qumshtit me cilësi të lartë ne pazar dhe nuk kanë para?! Bujqit dhe blektoret ne Presheve dhe Bujanoc diteve te ardhshme kane parapare nje proteste gjithpopullore para komunave kunder këtij diskriminimi.

Blektori nga Lugina i mllefosur me pushtetaret lokal i quan “hajduq” dhe “gllobar” qe po ja pijnë gjakun popullit ne keto vise shqiptare…

“Eshtë e pakuptueshme dhe mjerueshme se si eshte e mundur qe ne me pune hallall, me djerse duke punuar te diten token dhe duke hequr plehe te lopeve nuk po mund ti shkollojme fëmijet tane, kurse ata ne komuna tere diten kam permbi kame shkollojne fëmijet e tyre, bile ne studime ne Tirane e Prishtine bile edhe jashta ne perendim dhe me 2-3 iphona ne xhep, kurse ne s kemi para as per libra fletore per fëmijet tanë, e per mish t mos flasaim, nuk ju bie ne dhemb, vetem per Bajram..” thote per agjencine e lejmeve “Presheva jonë” blektori nga Lugina B. Sadiki i mllefosur me pushtetaret lokal te cilet i quan “hajduq” dhe “gllobar” qe ja pijnë gjakun popullit ne keto vise shqiptare. Do perkujtuiar se en Vranje nje liter qumesht sjitet 32 din, kru dse ne Bujanoc e preshve vetem 20 din, gati gjysem per gjysem ma lire. Normal, futjav shqiptareve se e hane ma lehte, pushtaret i kemi te “zot”..

Në Bujanoc dhe Preshevë vetëm dy kompani blejnë qumësht. Asnjë nga blerësit nuk duan te flasin para kamerave, te cileve ju vjen turp ta shesin tamlin ma lire se ujin?! Dhe kjo ka bere qe blektoret ne Bujanc dhe Presheve te therrin 12.000 lopë?!