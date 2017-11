Bernë -Gazeta me e madhe zvicerane BLICK nga sot se paku deri te shtunen e ardhshme do te shkruaj edhe ne gjuhën shqipe. Keshtu thuhet edhe ne paralajmerimin e kesaj gazete zvicerane e cila ka shkrur ne balline ne gjuhen shqipe nje tekst prej 3 rreshtave ilustruar me nje flamur apo me mire me thënë me një ish-flamur shqiptar me ylli, simbol ky i sistemit komunist gjate kohes se diktatorit Enver Hoxha. “Falemnderit gazetës zvicerane “Blick” që shkruan shqip, por jo falmanderit për flamurin komunist”, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga Zvicra

Ne keta tre rreshta te BILC ne ghuhen shqipe ka shkruar: Të nderuar motra dhe vëllezer nga Zvicra. Gjate tane javës se ardhshme gazte BLICK ne gjuhen shqipe. Ngjaret me aktuale te Kombëtares shqiptare-cdo dite ne gjuhen e juaj !”

Kjo pamje e flamurit shqiptar me ylli komunist qe tek shqiptaret ne zvcer nuk eshte merëpritur. Se eshtë lapsus apo gabim teknik ende nuk kemi arrirur të mesojme nga koleget tane zviceran. Por, komentet e lexuesve dhe ne biseda shqiptaret ne Zvicer, diaspore dhe Shqiperi flasin ne shaka se luhet ndeshja mes “komunisteve” shqiptar dhe demokratve zviceran, shkruan ne fund agjencia e lajmeve “Presheva jonë”.

