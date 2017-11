Preshevë, 5 nentor -“Në jug të Serbisë qendrore, për 15 vitet e fundit, gjithçka që është serbe është blerë. Sidomos në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, shkruajne sot mediat serbe (Sputnik dhe Srbija danas) ne shkrimet e tyre te titulluara “OKUPIMI I SERBISË: Shqiptarët kanë arritur në Nish, ata kane vendosur te blejnë masovikisht shtepite dhe tokat serbe serbe” (“OKUPACIJA SRBIJE: Albanci stigli do Niša, naseljavaju se i masovno kupuju srpske kuće”) transmeton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Pas deshtimit te liderëve politik në Luginë (mos zbatimi i Rfeferendimit te 1.2 marsitr 1992, heqja e lapiderit te UCPMB-së, deshtimi me diplomat per studeetet e Luginës, papnësia bashke me eksodin e madh, pa perspktova..) ka bere qe kreu i shtetit e Kosovës te mendoj ndryshe, te ndysthoj staegjine veprimit akrishi Lugines për t’mos i dalur nga dora Medvegja, Bujancoa deh Presheva nga keta lider te lodht dhe servile.

Në këto komuna ka shumë më tepër votues sesa qytetarët, për shkak se mijëra e mijëra aplikantëve fiktive shqiptarët të gatshëm për të shkarkuar autoritetet lokale me ndihmën e false dhe me mbështetjen e fshehtë e faktorit të huaj.

Ktru mediat serbe permendin kryeministrin e republkë së Kosovës, Ramush Haradinaj nuk është bash pa arsye fushatën zgjedhore, duke porositur Serbinë qe te hehsin nga kushtetuta e tyre Kosovën, ose ai do të marrë një të tretën e territorit të Serbisë, per tja bashkaur terriutorit te Kosovës nga Nishi e te poshte..

Mediat e Beogradit drejotjne gishtin kha Ramush hardiaj dhe miliarderi më i pasur shqiptar Behgjet Pacolli, tani ministri i jashtëm në Prishtinë i cili siq shkruajner ato, aio paska ne diospozicion 250 milionë euro, të cilat ekstremistët shqiptarë në jug të Serbisë në muajt e ardhshëm për të blerë tokë, pasurive të patundshme dhe bizneset. Kjo është vetëm faza e parë në përpjekjen për të realizuar projektin kriminal të “Shqipërisë së madhe”, sipas raporteve të mediave serbe, raporton shërbimet sekrete serbe, ction agejncia e lajemeve “Presheva Jonë”

Shqiptarët fshehurazi blerjen Serbinë jugore, dhe se, sipas vlerësimeve lokale, në pesë vitet e fundit në fushën e Nishit, i cili arriti rreth 11.000 shqiptarë nga Kosova dhe Metohija. Arsyeja është mungesa e serbëve parave dhe shqiptarëve për qëllim të zgjerohet përtej kufirit administrativ të Kosovës dhe blerjen masive të shtëpive serbe dhe tokës nga serbët ka filluar ende, 2010.

Fshatrat serbe nga ajo rajon erdhën në qytet pas qyteteve. Shqiptarët janë më të interesuar në zonën rreth Vranja në Bujanoc përgjatë kufirit, por edhe Toplica (Prokuplje, Kursumlija, Bllacë, …), më saktësisht, një fshat në afërsi të vijës administrative me Kosovën, dhe pasuritë e këtyre vendeve japin shqiptarëve disa herë çmim më të lartë se të vërtetë.

Gazetarë nga mediat lokale në ato qytete thonë se çdo gjë ndodh nën tavolina dhe padukshmëri, në heshtje dhe në rrugë dhe fshatra në jug të Serbisë mbrtetron gjuha shqipe, ndërsa njerëzit e këtyre pjesëve të Serbisë jetojnë në frikë për shkak të rritjes së fluksit të shqiptarëve Kosova qe do të përjetojnë fatin e serbëve nga Kosova.

Ssipas disa të dhënave jozyrtare, në tre vitet e fundit, rreth 1.500 shqiptarë fituar pronësinë e ndërtesave në qytetine Nishit. Duke parë në fushën më të gjerë të Nishit, ky numër arrin në 11.000.

Megjithatë, nuk ka të dhëna zyrtare për sa është e vërtetë shqiptarë nga Kosova dhe i cili blerë tokë në jug të Serbisë, kryesisht për shkak se kontratat e shitjes kryer mbi serbët në Kosovë.

Gjithçka bëhet sipas ligjore. Kështu, për shembull, një shqiptar i jep hua pare nje serbi dhe ky serb spaska më pare me ja kthye dhe ne emër të borgjit serbi ijep shuiptarit token, shtpine apo një pronë dhe gjykata do të bëjë një kontratë legale se prona i takon shqiptariot?!, keshtu ekoentnojne emdioat serbe “okupinin e Serbisë” nga shqiptaret. Edhe me keq, eshte nga faskti se shqiptarët nga Kosova konsiderohen ende të qytetarëve të shtetit të Serbisë, janë të lirë për të blerë prona në Serbi. Se eshte kjo prpagnde apo raprtime preventive, mbetet te deshmohet ne te ardhmen..