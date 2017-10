“Referendumi katalan nxit shpresat e nacionalistëve të Ballkanit” (“Catalan referendum stirs up Balkan nationalists’ hopes”) eshte ky titulli i agzetes se njohur botrore “Japan Times”, “Pulse” etj..te cilat duke e percjellur deklaratata e kryetarit te Lugines se Preshevës Jonuz Musliut dhene dite me pare nje agjenci shqiptare “Presheva Jonë” ne Preshevë i cili duke pershendetur Refrtendumin e Katalonjes ka pohuar se “Lugina e Presheves eshet ne rrugene kartalonjes, meqe ne kemi shpallur Referednumin tone me 1-2 mars te vitit 1992 dhe ekt duhet ta njoh Beogradi dhe komuniteti nderkombëtare, ose bashkim me Koasovën..”

“Japan Times”: Shqiptarët etnikë në jug të Serbisë kerkojne bashkim me Kosoven!

Ceshtja e Katalonjës për t’u ndarë nga Spanja është rikrijimi i ëndrrave të pavarësisë në rajonet etnik në të gjithë Ballkanin, një ambicie potencialisht eshte edhe nder shqiptaret e Lugines se Preshevës, shkruan shtypi boteror

Vuçiç, i cili në atë kohë kishte mbrojtur një “Serbi të Madhe”, si ministri i informimit të Millosheviçit, ka mbështetur me vendosmëri Madridin, ndërsa ai tani përballet me mundësinë e etheve nacionaliste të ripërtërirë në shtëpi.

Ndër pikat e nxehta të mundshme janë Lugina e Preshevës jugore, një shtëpi tjetër e shqiptarëve etnikë; zona e Sanxhakut me popullsi myslimane; dhe krahinën autonome të Vojvodinës, me më shumë se dy duzina pakica.

"Por kjo nuk ndodh me Luginën e Preshevës që kufizohet me Kosovën dhe 75,000 banorët e saj, shumica e shqiptarëve etnikë që luftuan kundër forcave serbe në vitin 2001, duke shpresuar të hedhin poshtë sundimin e Beogradit dhe të bashkohen me Kosovën." ka shrkuar "Japan Times", transmetoin agjencia e lajmeve "Presheva jonë"

Konflikti përfundoi me një marrëveshje paqeje të ndërmjetësuar ndërkombëtarisht.

Sipas "Japan Times" dhe emdiave tejra boterore te cilat Jonuz Musliun nje ish-drjtues i SHP te UCPMB-së e quajne si ldier te ballkanit kane shkruar se "lideri dhe kreu linjës së ashpër të nje partie shqiptare ne ballkan me seli ne Bujanoc Jonuz Musliu e kap me Referendumin e Katalanas si një shans për të nxitur krerët globalë të njohin referendumin etnik shqiptar të Serbisë në Serbinë jugore të 1992, e cila është injoruar kryesisht."

“Një referendum për shqiptarët etnikë në Luginën e Preshevës është gjithashtu e ligjshme,” tha Musliu.

Por për Florian Bieber, një profesor i studimeve të Evropës Juglindore në Universitetin e Grazit në Austri, Vojvodina nuk është një shkak për shqetësim. Për Bieber, “në rastin Katalonia ishin të suksesshme, do të inkurajonte … Dodik të ndjekë qëllimin e tij”.

Bieber gjithashtu tha se ai beson se ka një “rast të vërtetë të mundshëm” që mund të frymetohej nga votimi katalanas: Kosova veriore e populluar me serbë. Në pjesën serbe të Mitrovicës, një qytet i Kosovës veriore i ndarë përgjatë vijave etnike, flamuj serbë janë kudo dhe portretet e Vuçiqit janë të gjithëpranishëm.