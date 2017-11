Preshevë, 6 nentor -Agjencia e lajemeve “Presheva Jonë” duke ju referuar burimeve zyrtare ka mesuar se gajte decenie ssë fundit rreth 1000 njerëz kanne vdekur nga Lugina e Presheves, kryesisht te rinje, ku pjesa demruese, 80 % (822) kanë vdekur nga kanceri i mushkërive dhe gjëndra tiroide, tumori i trurit, leuçemia. Shumica në moshën 42-55 vjeç. Ata janë të gjithë nga Lugina e Preshevës.

Papunësia, fukarallëku, papastërtia ka shty kancerin ne cdo shtëpi në Presheve dhe Bujanoc. Liderët hajgare me qytetaret, ju lypin votën, ata s’kan bukë me hangër!?

Papunësia, fukarallëku, papastërtia, diskriminimi, kriza ka shty kancerin ne cdo shtëpi në Presheve dhe Bujanoc. Liderët hajgare me qytetaret, ju lypin votën, ata s’kan bukë me hangër!? E gjithe kjo ka bere qe keswodi dite e sa vi e po rritet ne Lufginee Preshves, duke zbazur keot cvise nga popullata, kyresisht nga te rinjte ter cilet masrrin kuferin dhe i mesuyejene Zvcres, Gjemrnise, Belgijikes, Francve e vende tjera te BE-së. Me nje fjale ringjallin kurbetin si baballaret pao gjyshedrit e tyre para 40-50 vitesh, jo me fitu, por me mbet gjallë, shkruna agjendica e lajmeve “Presheva jonë”

“Kanceri ra mbi ne, nuk jemi jashtë vendit”: Kanceri hyri në çdo shtëpi në fshatrat afër Preshevës dhe Bujanocit, kan raportuar sot mediat serbe, te cilat fajin ja lene NATO-s

“Unë kam 73 vjet. Mbaj mend të gjitha llojet e luftrave. Por unë nuk e mbani mend se në paqe në kete kohe ka shume te rinj te vdesin. Nuk ka asnjë shtëpi në të cilën pesëmbëdhjetë vitet e fundit ajo sëmundje më serioze qe nuk i ka prek. Ajo nuk zgjedh serbët, shqiptarët, romët, Maqedonasit..” thone qyteret e Preshevës pe rgazetne serbe Novosti.

Kjo semundej ka prekur edhe fshtarat sidomos Bushtarinin, Relanin, Zhinicen, Bukuroce, Bilacin, Shtrezocen, Rahovice, Miratocen dhe fshatra tjera.

