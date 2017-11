Beograd, 22 nentor -Shtypi i verdhë ne Boegrtda dje shkroi per “artrewsitmine tre shiptareev ne Pershve me nje dron” por MUP-serbe dematoi kete ljam. Kurse mediat shiptare shkran për qindra, madje edhe rreth dy mije tifoze shqiptarë nga Lugina e Preshevës dhe Kosova, per pjesemarrje ne ndeshjen e sontme mes Skenderbeut dhe Partizanit ne Beograd. Keta tifoze shqiptar edhe pse ishin nisur nuk patren fat ta njekin ketr ndeshjke, per shkak se ata ishin bllokuan rrugeve sidomos mes Nishit dhe Beogradit dhe ne hyrje te ketij kryeqyteti serbe ku ishte shkaktuar nje kolaps i vertetë, ku qindra tifoze kane mbetur jashte staudimit te Partizanit ne Beograd, cka kane reaguar edhe autoritet e UEFA-s për kete ndalesë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Partizani ka dyfishuar epërsinë ndaj Skenderbeut në xhiron e katërt të Ligës së Evropës

Lajmet fundit nga terreni nga ekipet e gazetareve te agjenuicise s elajemeve “Persheva jonë” njoftonin se qindra tifoze shqipare jane penguar nga policia ose jane bere kolona apo tollovira, duke u thirrur ne “aksidente” me qellim per te penguar dhe kthyer mbrapa qindfra tifozet shqiptare nga Lugina e Presheves dhe qytetet tjera te banuar me shqiptare ne Serbi si dhe ata nga Kosova.

66′ Partizani i Beogradit shënon golin e dytë. Shehi pason te Lilaj dhe ky i fundit e dorëzon lehtësisht te Ozegoviç. Sulmuesi serb futet në zonë dhe pason për Tavamba i cili nuk e ka të veshtirë ta shtyjë topin në rrjetë.

64′ Xhejms bën një pasim brenda zonës për Soue dhe ky i fundit tenton të gjuajë drejt portës, por topi shkon jashtë mbi traun e portës.

62′ Tavamba tenton me një goditje të rrezikshme me kokë brenda zonës, por Shehi bën një tjetër pritje shpëtimtare.

61′ Tavamba tenton me një goditje të rrezikshme me parabël nga hyrja e zonës, por Shehi bën një pritje mjaft të bukur duke e devijuar topin në goditje këndi.

57′ Taku pason bukur për Micin në hyrje të zonës nga krahu i majtë, por ky i fundit e humb topin në momentin që tenton të krosojë.

54′ Ozegoviç futet rrezikshëm në zonë, por mbrojtja korçare i mbyll hapësirën dhe largon topin.

51′ Tosiç ndëshkohet me karton të verdhë.

47′ Lilaj ekzekuton një goditje këndi duke krosuar në zonë, aty Radas tenton me kokë por topi shkon jashtë.

46′ Fillon pjesa e dytë. Skënderbeu luan topin e parë.

Përfundoi pjesa e parë, 1:0 për Partizanin.

Partizan-Skënderbeu 1-0. Shqiptarët përsëri në Beograd, por pa dronë dhe pa pulbikë. Qindra shqiptaret mbeten jashte stadiumit

19:01-Fillon ndeshja, situatë e qetë në stadium.

Skënderbeu:(4-3-3): Shehi, Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici, Lilaj, Muzaka, Taku, James, Gavazaj, Sowe

Partizani: (4-4-2):Stojkovic, Miletic, Miletic, Mitrovic, Vulicevic, Tosic, Jevtovic, Luiz, Jankovic, Ozegovic, Tawamba

45-Jashanica i afrohet golit të barazimit por ishte në pozicion jashtë loje.

42-Skënderbeu provon të reagojë, por goditja e Vangjelit merr kundërpërgjigjen e portierit Stoikovic.

39- E treta e vërteta. Tosic këtë herë godet në mënyrë mjeshtërore një goditje standarte duke lënë të palëvizur Shehin.

Kore raciste të tifozëve ultras të Partizanit të Beogradit të cilët bërtasin në kor “Kosova është Serbi”. Skuadrat kanë zbritur në fushë dhe po vazhdojnë fazën e nxemjes.