Beograd, 19 tetor -Në selinë e Ambasadës së Britanisë së Madhe në Beograd esht pritur sot liderja nga Lugian e Preshevës Leme Xhema nenkryetare e Komunes se Medvegjës, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Leme Xhema fton vendet e 15 ambasadoreve te BE-së te investojne ne Medvegje dhe Luginen e Preshevës

Delegacioni nga Lugina e Preshevës, te prire nga znj.Leme Xhema e shoqeruar nga bshkepuntor dhe aktiviste te PVD-se jane pritur sot nga 15 ambasadorë, me te cile tkan ebiseduar rreth sitauteas ne Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë si dhe sfidave dhe proceset zhvillimore ne ekto tri komuna shqiptare. Pos aktiviteve te PVD-së me amabasodre jane takuar edhe Shqiprim Arifi nga ApN dhe të tejerë. Nga ky zakim i Leme Xhemës nga Medvegja me 15 ambasador botëror në Beograd ajo ka kerkuar qe vednet anetzare te BE-së te investojne ne Luiginene e Preshvës, sepse eksodi i te rinjve shqiptareve nga keto vise me papunesi te madhe dhe paperspektive nuk ndalet vetëm me fjalë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Nenkyretarj a Medvgjes Leme Xhema ne emer te Medvegjes dhe Lugines se Preshevës ka falenderuar ambasadoret e vendeve mike te cilët po i kontrobujne avancimit te procesve demokratike dhe zhvillimore ne Medvegje dhe Luginë. Do tjeksuar se leme Xhema dite me pare ka zhvilluar njta takim me nje delgacion te OSBE-së te prire nga zv/shefin e misionit në Serbi z.Joseph Mellot.