Liderja nga Lugina e Presheves znj.Leme Xhema, nenkryetare e Komunes se Medvegjës ne bisede me ambasadorin amerikan në Beograd z.Kyle Scott

Beograd, 28 Nentor -Me rastin e Dites Kombëtare te Shteti shqiptar (105 vjetorit) dhe Dites se Flamurit me 28 Nentor ambasada shqiptare ne Beograd në Hotelin Hayat ka organizuar nje pritje per te kremtuar bashkarisht me ambasadore te vendeve boterore dhe perfaqesues te organizatave nderkombëtare te akredituara ne Beograd, ku nuk munguan edhe personalitet nga Kosova dhe Lugina e Preshevës, perfaqesuar nga znj.Leme Xhema, nekryetare dhe nga z.Valdet Sadiku, oficer.

Ne kete tubim festiv qe mblodhi mbi 200 personalitete, kryesisht ambasadore te shumte nga vendet botërore dhe perfaqesues te organizatave te ndryshme nderkombëtare u priten nga stafi i ambasades shqiptare ne Beograd te prire nga shkëlqasia Ilir Boqka, ambasador.

Ambasador i shqiptar ne Beograd Ilir Boqka me kreret e komunes së Medvegjës



Në bremjen festive per ta shënuar ditën kombëtare te shtetit dhe flamurit shqiptar i pranishem ishte Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, pasta shefi i Misionit të OSBE-së në Serbi Peter Burkhard, Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi Ambasadori Majkëll Davenport ..po ashtu ishin edhe perfgaqesues te ambasadave te vendeve te ndryshme botere si nga Zvicra, Gjermania, Italia, Franca etj..

Ne këte pritej ne ambasaden shqiptare ne Beograd ishin prezente edhe nje delegacion nga Lugiina e Presheves te prire nga liderja Leme Xhema, nenkryetare e Komunes se Medevegjës. Me këte rast ajo ka zhvilluar nje ser takimesh pos me ambasdorin shqiptar z.Boqka edhe me ambasadorin amerikan, perfaqesues te OSBE dhe BE-së te cilet uruna njezerit znj.Xhema per organzimin deh pritjen e mire te presidentit shqiptare Ilir Meta ne Medvegjë. Nga keto takime me znj.Leme Xheme perfaqesuesit e ambasadave dhe organizatase evropiane dhe nderkombëtare ishin te interesura për te inevestuar ne rajon si dhe per situaten aktuale ne Lugine, sidomos klimen politike ne Presheve para zgjedhjeve.