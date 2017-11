Presheve, 3 nentor -Duket se i ka trullu dhe trenu buka e gryte, karriga dhe pushteti lideret e Lugines se Preshevës. Ndeshja mes Skenderbeut shqiptar dhe Parizanit serb u mbajt si u mbjat, por për cudi asnje lidere nga Lugina e Presheves nuk ishte ne binen e stadiumit te Partizanit ne Beograd per te ndjekur ndeshjen. “Patriozzëm” ky as ne letër as ne vepër: Asnje lider nga Presheva ne Beograd për “Skenderbeun” kurse per Vicicin dhe Erdoganin po?!, ka shkruar sot agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Lideret e Presheves nuk dijne te bejne fushate. Mendojne se takimi me Vucicin dhe Erdoganin do t’i shjellin me shume vota, se me ndjek ndeshjen e Skenderbeut ?!

Nese tifozet shqipare nga Presheva u penguan duke ukisndieruar “tifoze-perosna non grata” kjo nuk don te thote se edhe lideret aq me teper pushtetaret do te ishin penguar nga policia serbe te cilet gati dy here ne jave ata shkojn e per Begrad per “izaret” per te marr rrogen apo per konsultime me kreret e qeverise serbe Vucicin, Bernbic apo Dacicin apo ndonje takim nga vizitat e ndonje burri shteror, sikur ai i fundit nga Turiqia Recep Erdpgan.

Për cudi ku po kan vakt lideret nga Presheva te marrin udhe 400 km për te takuar Vicicin apo Erdoganin e si nuk paten pak vullnete apo zemer te ndjekin ndeshjen e Skenderbeut ne Beograd, bile per te sikuar preshevaret qe luajne ne kete ekip futbollistik ?! Kurse lideret e pakice serbe ne Shqiperi u pane ne stadiumi e Korces per te ndjekur vëllezerit e tyre serb te partizanit?! Nese takimet e lidereve nga Lufgina ne Boegrad me Vucicin, me Erdoganin apo me je minister kosvare i cili i premtoi dhe para zgjedhje do pare dhe humbi me qok (?!) ju shërbejne per fushate paragjedore, atëhere shtrohet pyetja injormi apo mos ndjekja e ndeshjes se Skenderbeut me serbet ne Beograd, cfare do t’ishërbeje ketyre lidereve, sigurish jo fushate, por anti fushate te cilet sigurisht do ta pagujane me 24 nentor,m kur dop te mabhen keto zgjedhje lokale ne Presheve dhe Beograd ?