Licitimi për partitë shqiptare

By Daut Dauti

Ndonëse BDI gjithë fushatën e kishte përqëndruar në strategjinë “të mos ndahet vota shqiptare” me arsyetim që të mos zvogëlohet numri i përfaqësimit(rekordi është nga mandate i fundit, me 29 deputetë), rezultati doli ai që dihet, 10 deputetë fitoi BDI-ja, dhjetë partitë tjera opozitare, domethënë, plot 9 deputetë më pak.

Por, paradoksi i këtyre zgjedhjeve, me gjasë edhe i zgjedhjeve që do të vijnë më pas, në kuadër të një baraspeshe forcash në kampin e partive maqedonase, qëndron në faktin se numri i deputetëve shqiptarë do të jetë gjithnjë e më vendimtar. Atë e kërkoi edhe BDI në këto zgjedhje, por nuk e gjeti te numrat, por e gjeti te “formula” matematikore paszgjedhore.

Gjërat po qartësohen. Partitë opozitare shqiptare në variantin më optimist të unitetit, arrijnë 10 deputetë, në anën tjetër, BDI-ja vetë i ka aq. Me rivotimin në Tearcë, nga një votim të favorshëm për opozitën, LSDM shkon me një deputet më tepër, VMRO-ja me minus një, pra rezultati do të barazohet në 50-50. Supozojmë se kryetari Ivanov mandatin do t’ia japë partisë që në total ka mbledhur më shumë vota, dhe ndaj së cilës ndjen edhe obligim dhe në rastin konkret është VMRO-DPMNE. Loja e vërtetë fillon këtu. Dhe mirë është ta analizojmë si mund të rrjedhin gjërat. Dikur partitë shqiptare pritnin në rend për të hyrë në qeveri, tash partitë maqedonase shtyhen me njëra tjetrën cila e para t’u japë ofertë partive shqiptare!

BDI-ja nuk e ka qartësuar pozicionin e vet deri tash, sepse nuk ka dashur të shkelë parimin që vetë e ka instaluar, pra rregullin e pashkruar që fituesi i njërit kamp të bëjë koalicion me fituesin e kampit tjetër politik. Duke pritur fituesin e kampit politik maqedonas, BDI-ja po heshtë me urtësi, por koha për të marrë vendim tashmë është afruar. Prej vitit 2008 parimi “fitues me fitues” ka funksionuar, për shumë shkaqe praktike, e në mes tjerash, edhe ngase një koalicion i tillë, me numrat e deputetëve që i ka poseduar, ka mundur të sigurojë të a.q. “shumicë të Badenterit” (mbi 80 deputetë). Tash në këtë pikë do të çalohet shumë, sepse asnjë kombinim nuk e siguron “shumicën e Badenterit”, sepse asnjë koalicion nuk mund të mbledhë 82 deputetë! Për këtë do të duhet të gjendet ndonjë zgjidhje magjistari! Mungesa e një blloku të tretë në kampin politik maqedonas, i tillë çfarë u krijua në bllokun politik shqiptar, është një mungesë e madhe e përbërjes së re të Parlamentit, sepse ai do të plotësonte mungesën. Por, ta lëmë edhe këtë çështje. Mendoj se sprova e vërtetë është si të shkohet me njërin krah, pse bash me të, pse të mos shkohet edhe me krahun tjetër dhe pse pikërisht me të, gjithnjë duke pasur parasysh interesin shqiptar.

E dimë se publiku shqiptar kombinimin më të padëshiruar e ka hyrjen e cilësdo parti shqiptare me VMRO-në. Kjo, ngase edhe këtë fushatë, kjo parti kërkonte të fitojë 63 deputetë që të mos kushtëzohet nga partitë shqiptare dhe duke shfrytëzuar edhe të vërteta të shpikura mediale dhe gjysmë të vërtetë lidhur me gjoja federalizimin e Maqedonisë, duke ia adresuar Zaevit dhe ndërkombëtarëve “që kanë për qëllim shkatërrimin e Maqedonisë”. Mirëpo, formula e provuar një herë si e suksesshme, tash doli e dështuar. Populli nuk e hëngri “spinin” ndonëse teoritë konspirative dhe të huajt bashkë me shqiptarët dhe Zaevin, mbetën edhe më tutje temë të gazetarëve të stërpaguar pro-VMRO-istë vazhdojnë të vërtiten edhe pas zgjedhjeve. Porosinë dhe dënimin e mori VMRO-ja, do të deklarojë një nga ikanakët e kthyer në çerdhen e vjetër, Filip Petrovski. Ky refren me gjasë mëton të hapë rrugën e një kthese të imponuar për VMRO-në, kthesa e vetëdijesimit se jo vetëm se pa shqiptarët nuk ka qeveri stabile, por se kjo dëshmon kaherë të vërtetën e injoruar prej kësaj partie, se shqiptarët janë faktorë të rëndësishëm për Maqedoninë dhe perspektivën e saj.

Partitë shqiptare, parimisht, ia kanë lënë topin partisë fituese, BDI-së(lajmet e fundit flasin se Ali Ahmeti do t’i thërrasë liderët e partive tjera për koordinim të shtunën, 24 dhjetor). Në pikëpamje taktike atyre iu konvenon që BDI-ja ta kryejë punën dhe “mundësisht” edhe të dështojë në rast të hyrjes me VMRO-në. Opcioni më i pafavorshëm për BDI-në është të hyjë me VMRO-në, sepse në sytë e opinionit publik do të jetë “ajo BDI që e mbajti deri tash Gruevskin në pushtet” dhe “e njëjta BDI që tash don ta shpëtojë Gruevskin”. Patjetër se kjo është një situatë e sikletshme, midis parimit që vetë e ka promovuar dhe presioneve të elektoratit të vet dhe gjithë opinionit shqiptar dhe të bashkësisë ndërkombëtare, së cilës VMRO-ja pa kurrfarë diplomacie i ka çu’ selam që të mos përzihet më në punët e brendshme të Maqedonisë. Kjo ia ka vështirësuar edhe më BDI-së të vendosë, sepse BDI-ja gjithnjë ka nënvizuar rolin konstruktiv të bashkësive ndërkombëtare për dalje nga kriza dhe se gjithnjë është në përkrah faktorit ndërkombëtar. Por, ajo që në këtë eufori lehet anësh, janë çështjet se çka fitojnë shqiptarët nga ky moment interesant politik. Nëse deri tash VMRO-ja me 63 deputetë azdisej me paratë buxhetore(siç do të dëgjohej në incizimet e paligjshme, një ministër i thotë koleges së vet “ne jemi të marrë, nuk kemi para për bukë, e blejmë çokollatë”), duke i harxhuar paratë në projektin për “inzhenering” identitar “Shkupi 2014”, e duke anashkaluar kanale që marrin jetë në vërshime, ujësjellësa që mbajnë jetë, e shkolla që digjen në mjedise shqiptare…, shansi për të ndërruar raportet në të mirë janë shumë të mëdha! Sepse, nëse dikush dëshiron të mbetet në pushtet, këtë nuk mund ta bëjë pa shqiptarët, e as pa i futur në program qeveritar kërkesat kyç të fushatës zgjedhore të partive të tyre. Në këtë kontekst, nuk është Ali Ahmeti ai që përjeton ankthet duke menduar si t’ia dalë, por Nikolla Gruevski, në betejën e fundit për ta shpëtuar partinë nga defaktorizimi i mëtutjeshëm. Mund të jetë e vërtetë që ofensiva kundër ndërkombëtarëve, siç mendojnë disa analistë, duhet ta ruajë kompaktësinë e 450 mijë votuesve, dhe një alibi për këtë barazim rezultati në zgjedhje dhe parapërgatitje për opozitë për një rikthim triumfal. Por, nëse do të dëshironte të bëjë qeveri, marrëveshja për koalicionim tash patjetër të përfshijë interesin shqiptar, se s’bën ndryshe. Inkorporimi i atij interesi do ta dëshpërojë atë masë votuesish të cilët kanë shkuar pas VMRO-së pikërisht për shkak se si parti din të merret me sukses me shqiptarët. Kjo nuk është lehtë të kapërdihet. Logjika politike thotë se VMRO-ja edhe mund të heqë dorë nga mandati dhe para zgjedhjeve lokale ta ruajë kapitalin e vet politik, ndonëse disa udhëheqës të saj tashmë po koketojnë me një filozofi të re politike, me një rirreshtim vetëdijësor se paskim gabuar deri tash, prandaj dhe nuk është aq e tmerrshme sa kemi menduar të pranohen kërkesat e shqiptarëve. Unë nuk e besoj se mund të bëjë një salto mortale të tillë, ndonëse pragmatizmi ka vetëdijesuar shumë politikanë. Të shohim, unë do të kisha vënë kaull se VMRO-ja do ta marrë dhe do ta kthejë mandatin!

Shqiptarët me dhjetëra mijë vota, praktikisht kanë dhënë sinjalin se me kë duhet të hyhet në koalicion. Mirëpo, nëse ata shqiptarë mund të mendojnë se Maqedonia tash mund të federalizohet(pa e analizuar bie fjala se a është mirë apo keq) ashtu siç kanë propaguar me trillime shtypi pro-VMRO-ist, duke keqpërdorur ndonjë deklaratë personash që nuk përfaqësojnë shqiptarët por shfaqin qëndrime personale, ose se Zaevi do të zbulojë rastin “Monstra”(të kishte diçka spektakulare kundër VMRO-së, kaherë e kishte bërë), për Sopotin(Sopoti është rast që ka lindur nga koha e LSDM-së, ndoshta këtë fakt shumëkush e ka harruar!), Lagja e Trimave etj., mund të dëshpërohen keq. Ajo që unë besoj se mund ta bëjë LSDM-ja është një avancim i përdorimit të gjuhës shqipe, por nuk e besoj “në gjithë territorin”(nuk e di nëse partitë shqiptare a e konsiderojnë këtë si interes), siç nuk e besoj se mund të pranojë vendosje konsenzuale për buxhetin, ndonëse mendoj se mund të japë premtime për ndarje më të drejtë, kurse ta zëmë, platformën e BDI-së për barazi ekonomike mund ta pranojë në parim, por që realizimi i saj mund të jetë çështje marrëveshjeje brenda koalicionit, pa ndonjë mekanizëm institucional. Kurse për emrin e shtetit, dhe hapja e rrugës së integrimeve euroatlantike, gjërat nuk janë aq të lehta, ndonëse flakja e robërimit mendor dhe vetëdijësor manipulues me antikën, i kishte dhënë shtysë edhe këtij procesi.

Fundja, si koalicionit të mundshëm me VMRO-në, ashtu edhe atij me LSDM-në, do t’i mungojë shumica e Badenterit. Dhe sikur të arrihet marrëveshje, s’do të ketë mekanizëm për realizim! Për t’u realizuar, do të duhej vota e partisë opozitare maqedonase, ndërkaq cilado parti që do të mbetet në opozitë, nuk do të ketë motiv për t’ia siguruar koalicionit qeveritar shumicën e Badenterit! Dhe kjo është pengesë serioze.

Dilema se me kë të shkohet në qeveri shumë lehtë mund të zgjidhet me përgjigjen në pyetjen KUSH DO T’U OFROJë Më TEPËR SHQIPTARëVE, por inatet politike do të jenë pengesa më serioze, e cila shumë shpejt mund të çojë deri te kriza e re dhe te zgjedhjet e reja, pa realizuar asgjë! Nëse duket pesimist parashikimi se në cilindo format qeverisës kërkesat e shqiptarëve do të mbeten në letër, atëherë objektivi tjetër, ai i defaktorizimit të subjektit maqedonas që deri tash ka qenë në pushtet, mund të arrihet me një unitet të partive shqiptare, por edhe këtu risku është i madh. Sepse, duhet pasur parasysh se metodat më të përsosura populiste në Maqedoni ka ditur dhe vazhdon t’i zbatojë vetëm një parti: VMRO-DPMNE, dhe çfarëdo strategjie pa e kalkuluar këtë risk, mund të jetë me shumë të panjohura.