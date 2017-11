Medvegjë, 26 nëntor -Presidentishqiptar Ilir Meta ashtu siq kemi njoftuar arrine sot ne ora 11:30 permes pikes kufitare (Muitvode) per nje vizite ne Luginen e Preshevës. Presidenti shqiptar ne Medvegjë do te prit nga krerët e komunes te prirë nga Leme Xhema, nënkryetare, njofton agejncia e lajmeve “Presheva Jonë”

Presidenti shqiptar Iiri Meta ne Medvegje, nje vizite histrike per kombin tone

Per te pritur presidentin shqiptar autoritetet lokale dhe vendore kane angazhuar qindra forca policore madje edhe ushtare si dha snajperistë.” Ne cdo hap presidenti shqiptqar do te percillet edhe nga reportere shqiptare, serbe e te huaj, nga rreth 200 sish, ku vetem “Presheva jonë” ka angazhuar kater gazetar special per këte dite, pritje historike. Shtypi i Tiranës dhe Prishtinës sot kane shkruar se “Presheva Jonë”, si nje media e vetme e Lgunës së Preshevës ka shpallur Ilir Metën ‘Personalitet të vitit’

Presidenti Ilir Meta eshte nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës si ish-kryetar i LSI-së dhe kryeparlamentar

Vizitën e presidentit shqiptar me ekrksene qyterave shiptare nga Medvegja dhe ardhja e Ilir Metës në Medvegjë ka të vetmin qëllim (nderk-kombëtar dhe te tolerances) bashkejeteses ne mjedisin tone se shqiptarët..” thotë nenkyretarja e Medvegjës Lema Xhema per agjencine e lajmeve “Presheva Jonë”

Sikur znj-Xhema ashut edhe nekyretari i kuvendit te medvegjes Florim Sahiti kane pohuar se “Presidenti shqiptar Iiri Meta ne Medvegje, nje vizite histrike per kombin tone ”

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani si president Lugines se Preshevës më 7 mars të këtij viti (ku medegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kure, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”