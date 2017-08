Par Tevide MALIQI

Genéve, 1er Août -L’agence de presse albanaise «Presheva Jonë», basée à Genève, au nom des communauté albanaies en Suisse, a félicité le peuple et le gouvernement pour cette journée nationale sur la terre helvétique.

« Le 1er Août – Fête nationale Suisse, est une fête pour toi et pour moi, mais aussi pour nous étrangers!..C’est pour cela, pour les étrangers, surtout pour les albanais du Kosovo, être aujourd’hui en Suisse, c’est quelques chose en plus qu’être des citoyens, c’est un privilège!..” a écrit Tevide Maliqi, la journaliste de l’agence de presse albanaise «Presheva Jonë», basée à Genève.

Les Suisses célèbrent leur fête nationale ce dimanche. Nouveauté cette année, l’hymne national comprendra une nouvelle strophe, qui sera chantée sur le Grütli et dans toutes les communes qui le souhaitent. La Société suisse d’utilité publique qui gère le projet de nouvel hymne les invite à se lancer, à l’image de Berne ou de Meinier (GE).

Après 726 ans d’indépendance, la Suisse est devenue un synonyme et un exemple authentique de la démocratie. C’est pourquoi aujourd’hui la Suisse est non seulement un bon “transporteur” de chocolat et de fromage mais aussi de tolérance et de démocratie. Les autres pays devraient profiter de ce “transport” gratuit!.

A l’instar de la présidente de la Confédération Doris Leuthard, les conseillers fédéraux ont tous rappelé mardi le privilège que “nous avons de vivre” en Suisse lors de leurs discours du 1er Août.

“Il fait bon vivre” en Suisse, a déclaré la présidente de la Confédération Doris Leuthard dans sa traditionnelle allocution de la Fête nationale. “C’est une réussite que l’on nous envie et dont nous pouvons être fiers.”

On dit toujours que la Suisse est doit être un exemple pour les pays qui viennent de sortit d’un conflit de guerre et qui se trouvent dans un processus dit « transitoire », comme le Kosovo.

La communauté kosovare-albanaise ne célèbre pas seulement la fête nationale au Kosovo (pays le plus pauvre et avec le plus haut taux de chômage dans la région) et en Albanie, elle célèbre aussi la fête nationale du 1er août main dans la main avec les citoyens helvétiques. On voit cette célébration au flottement du drapeau suisse sur les balcons et dans les jardins de leurs habitations.

Lors de chaque fête nationale du 1er août, les albanais en Suisse sont de mieux en mieux intégrés. Ils sont un exemple d’intégration pour les autres communautés étrangères en Suisse.

Actuellement en Suisse se trouve une grande communauté kosovare comptant plus de 250’000 personnes (10% de la population du Kosovo vit en Suisse). Grâce à la Suisse, la communauté kosovare-albanophone peut « nourrir » au Kosovo et aux Balkans environ 500’000 personnes de leurs familles. C’est pourquoi on appelle cette communauté le 27ème « canton » de la Confédération. Cependant, on ne peut pas oublier qu’au Kosovo aussi se trouve un autre 27ème « canton » suisse fait de la Swisscoy, de l’ambassade suisse à Pristina, de la police et des associations humanitaires…

1891 : le 1er Août est déclaré Fête nationale

La fête de 1891 rencontra un tel succès que, dès lors, le 1er Août trouva sa place au calendrier des fêtes helvétiques. En 1899, le Conseil fédéral demanda que, ce soir-là, les cantons fassent sonner les cloches dans tout le pays. L’organisation de la fête demeura cependant l’affaire des cantons et des communes. Très vite, on prit aussi l’habitude d’allumer de grands feux le soir du 1er Août. Le mythe du serment du Grütli, qui trouve ses origines dans le passé, se vit renforcé par le rapport du général Guisan sur cette prairie en pleine seconde guerre mondiale et par la commémoration des 650 ans de la Confédération en 1941. La fête du 1er Août plonge donc ses racines dans ce mythe national renouvelé.

Le 1er août 1291, une trentaine de rudes montagnards se réunissent dans la prairie de Grütli (ou Rütli selon l’orthographe alémanique), au-dessus du lac des Quatre-Cantons. Ils se prêtent serment d’assistance mutuelle contre les exactions de leur seigneur. De ce jour date selon la tradition la naissance de la Suisse indépendante…En 1891, en souvenir de cet événement, les Suisses ont fait du 1er août leur fête nationale.

La communauté albanaise en Suisse compterait en réalité environ 250’000 membres, dont 70% sont originaires du Kosovo, 20% de la Macédoine, les autres provenant du sud de la Serbie, du Monténégro et de l’Albanie. En terre vaudoise, on recensait 231 Albanais d’Albanie en 2015 alors que 13’300 habitants parlent l’albanais..

Plus que 20 000 Kosovars votent en Suisse chaque quatros anes. La plus grande communauté étrangère de Suisse. Malgré les changements à la tête du gouvernement helvétique, la vision et le rôle de la Suisse à l’égard du Kosovo n’ont pas changé. En revanche, ces changements politiques ont eu une influence sur la perception des étrangers établis en Suisse, y compris les Kosovars.

Pierre Maudet, Conseiller d’Etat chargé du Département de la sécurité et de l’économie, dans une interview à l’agence de presse “Presheva Jonë” basée à Genève, a parlé sur le terrorisme international, la sécurité dans le canton de Genève vis-à-vis des Balkans, dont les membres de cette communauté, à majorité musulmane, sont nombreux sur territoire helvétique.

«Les kosovars, donc la communauté albanophone la plus nombreuse dans notre pays, ne pose pas un grand problème pour nous. Au contraire, je peux dire que leur intégration est un exemple pour les autres communautés étrangères. A ce propos, j’ai à plusieurs reprises assermenté, dans notre canton, des jeunes kosovars ou albanophones dans les rangs de la police genevoise et dans la magistrature. Donc nous pouvons dire que la communauté albanophone n’est pas particulièrement visée, et que ses membres ne sont pas des candidats potentiels au Djihad » a dit Monsieur Maudet à l’agence de presse “Presheva Jonë” basée à Genève.