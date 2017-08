Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, po zhvillohet një debat i ashpër ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe LDK-së. Akuza e kundërakuza nga më të ndryshmet janë dëgjuar ditëve të fundit ndërmjet përfaqësuesve të këtyre dy subjekteve tze cilet deri dje isin “beth për bethe” (kapo Isa Mustafa ma kapon e Kadri Veselit) Vetëvendosje e cila doli partia e parë duke lene pas edhe LDK-së në zgjedhjet e fundit, PDK si koalicioni i parë bashkë me AAK-në dhe Nismën, po synojnë arritjen në pushtet. Nga Vetëvendosje thonë se LDK tash e ka humb bersimin e vete me partnerin e saj te pare e cila e prishin ehd eniqahin dite me pare.

Dhe pas gjtha ketyre manovrave politike, malltetimit te qytearve, PD-dhe LDJ abuzuna me voten e popullit. Dhe ky “qift” i perbtuam te cilet para prishjes se koalicionin thonin se “koalcioni mes LDK e PDK s ka qne ekurre me i forte” cka me ne fund u kuptuar se “qifti” kishte kohe qe siobinin bahs ene nje krevat ?! Dhe duket se LDK-së i ka ardh raiit i mire ta prvojne, ate qe thuhet ne popuill, sikur te bahna nuse edhe njehre po di si me marr dore. Prandaj, LDK pas dështimit (c’kurorëzmit) me PDK-ne shpetimin e shef te Vetevendosja.