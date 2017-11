Një grup i armatosur i qytetarëve nga Kosova janë duke i bërë përgatitjet e fundit para shkeljes së kufirit të Maqedonisë, për t’i matur forcat e tyre me policinë maqedonase.

Ne njftoim e agjencise s elajemeve “Presheva jonë” duek ju referuar burimeve të Lajmit njftofothet se grupi qytetarësh i armatusr deri ne dhëmbë te ciklet aktulaisht nga Kosova gjenden rruges per ne Kumanove, janë betuar se nuk do të kthehen mbrapa pa lirimin e pjesëtarëve të Grupit Kumanova të cilëve sot gjykata ua shqiptoi dënimin me 746 vjet burg. Beteja për lirimin e të dënuarve nuk dihet saktësisht kur do të nis, por është përhapur si ide që ajo të ndodh në orët e mëngjesit të nesërm.

Shtatë pjesëtarëve të Grupit të Kumanovës iu shqiptua burg i përjetshëm, të tjerëve gjithsejtë 746 vjet burg, ndërkohë që vetëm katër prej tyre u liruan nga aktakuza.

Andi Krasniqi, burg i përjetshëm

Dem Shehu, burg i përjetshëm

Fadil Fejzullahu, burg i përjetshëm

Nasuf Zeqiri, burg i përjetshëm

Vladet Zekaj, burg i përjetshëm

Bek Bajra, burg i përjetshëm

Fejzulla Rushitovski, burg i perjetshëm

Qenan Hiseini, 20 vjet

Irfan Lutfiu, 14 vjet

fadil elshani, 20 vjet

Esat Kafegjolli, 40 vjet

Adrian Bujari, 40 vjet

Shefqet Hallaqi, 40 vjet

Lirim Demiri, 20 vjet

Hajrush Abdija, 20 vjet

Betim Kabashi, 40 vjet

Genti Sefaj, 40 vjet

Lendrit Rustemaj, 20 vjet

Enver Hoxha-Klajn, 40

Rufki Dogani, 40 vjet

Mirsad Qerimi, 20 vjet

Bajram Elshani, 40 vjet

Nexhmedin Lika, 40 vjet

Lirim Krasniqi, 40 vjet

Sevdail Miftari, 40 vjet

Fatmir Recica, 40 vjet

Arsim Bajrami, 13 vjet

Musa Pajaziti, 12 vjet

Ragmi Latifi, 18 vjet

Seadudin Abdullahu, 14 vjet

Elham Arifi, 13 vjet

Ebib Alimi, 12 vjet

Të liruar janë Ibrahim Murtezani, Besnik Bajrami, Fazli Osmani dhe Besnik Ajdini.

Vetëm 4 persona kanë marrë pjesë në seancë të akuzuarit e pasi kanë interpretuar himnin kombëtare dhe këngën besa besë dhe duke theksuar se ky vendim vendos edhe për fatin e Maqedonisë, janë përjashtuar jashtë nga gjykatësja e lëndës.