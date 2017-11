Preshevë, 2 nëntor -Fubtbollisi i njohur Fidan Haliti nga Presheva eshte gati ne balle me Skenderebut neser ne Beograd kuder Partizanit. Ai eshte shprehur per agjencine e lajmeve “Presheva jonë” se eshte krenar qe luan sot ne mes te Beogradit nen flamurin e Skenderbeut – kuqezi. Futbollisti i njohur nga Lugina Fidan Haliti i ka shtrënguar mire tojat e Këpucëve me thumba dhe ndihet i forte si kurrënjëhere me pare dhe eshte ne gjendje gatishmeri ne fushen e gjelbert per ta mundur sot ekipin serb ne Beograd, raporton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Fidani nga Skenderbeu i Presheves ne Skenderbeun e Korcës

Fidani duket se emri i “Skënderbeut” po e ndjek pas, i cili para ca vitesh kishte dalur nga dyert e shkolles se mesme “Skenderbeu” ne Preshevë ai sot po ashtu prine ne ekipin futbollistik shqiptar “Skenderbeu” nga Korca- Skenderbeu qe ka bërë goditjen e radhes në merkato i cili para 2 muajsh ka firmosur me ish mbrojtesin e kombetares. Me afrimin e Alitit Skenderbeu kompleton repartin e mbrojtjes pasi lojtari në fjalë luan shumë mirë ë të treja pozicionet.

Aliti ka nje CV te pasur pasi ka luajtur në Zvicër me Luzernën si dhe Sherif Tiraspolin në Moldavi dhe sezonin e fundit ka qenë pjesë e Slaven Belupos në Kroaci. Futbollisti Fidan Aliti, është larguar nga klubi zviceran “FC Luzern” për të kaluar në klubin “Sheriff Tiraspol” në Moldavi. Dhe pas ca maujsh Haliti duke i kthyer shpinden ekipeve te huaja ai ju eshte kthyer Skenderbeut te Korcës, si Skenderbeu siq ju kthye dikur Krujës, shkruan ne fund agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”