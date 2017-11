Javen qe e lam pas ne Zvicer ndodhi nje aksident i tmerrshëm që plaku Zahnarzt K. S. (80) mori jetën e nje shqiptareje te re nga Maqedonia Elida Osmani (19) nga Lenzburgu, ka tronditur jo vetëm popullin shqiptar por edhe ate zviceran, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Përderisa familja e saj po i përjeton ditët me vuajtje të mëdha, vozitësi 80-vjeçar që shkaktoi aksidentin është zhdukur. Fshatin Lenzburgut (AG) e mbujluan rete e zeza të hënën natën pas ketij aksidenti tragjik rrugor. Elida, një vajze e re19-vjeçare, u godit nga një shofer 80-vjeçar. Viktima po kalonte rrugën në një kalim të këmbësorëve rreth orës 20:45 kur ndodhi tronditja. Trupi i të ardhurve u projektua disa metra larg. E rfeja shipatre nga Maqedoni nderroi jete ne spital.

Zahnarzt K. S. (80), ky plak, (dentist) ishte fllashuar ne vitin 2011 nga radari i cili ngiste veturen ne 80 km/hedhe pse rruga ishte e parapare vetem 50 Km/h ?! Atbote ai u denua dhe ju terhoq leje e voiztes per gjashte muaj e cila afere zgjati pese vjet dhe shkoi deri te ne tribunalin Federal. Plaku ishte vazhdimisht ne shenjester te policise per tehreqqej se lejes deri atehere, diten kur e mbyti shqiptaren nga Maqedonia. Tash per familjaret e Elides, ndesh tja marrin ndaq jo lejen, ai e beri te vete, kurse familja nga Maqedonia te bijen e tyre e shtin n’dhe, e dhimbshe per Zotin, vec Alkahu n’xhehnet e pas que dhe gajretin familjes. Zoti na ruajt prej taksiratve. Nese nuk ja marrin lejen ketij 80 vjecari, ku me dijte kush do ta kete taksirat, te jete viktime e ardhshem e ketij plaku qe luan me jeten e te huajve dhe rrezikon jeten e njerëzve tjerë, te pafjashem ?!