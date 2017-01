Kush ja lagu barutin Vucicit në Davos

Nefail MALIQI

Davos, 18 janar -Në Forumin Ekonomik Botëror, që mbahet ketyre ditev në Davos të Zvicrës (17-20 janar) jane tubuar mbi 3000 pjesmëmarres, liderë keta e perfaesues të shumtë dhe biznesmenë të fuqishëm nga e mbare bota si dhe nga disa verdne ballkani. Edhe pse Kosova dhe shqiptaret nuk ishin prezent fizkisht sivjet te ketë samit nderkombëtar, megjithate kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vucic si pjesemarrës ne njefare menyre me seukse ka “prezentuar” edhe Kosoven dhe shqiptaret, meqe te lihet pershtypja se ne Davos keto dite nga takimet e Vucict, po flitet me shume për Kosovën se sa për Serbinë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Derisa presidenti i Serbisë Tomislav Nikolic hidhte goje per flake i cili shkoi aq larg sa kërcënoi me futjen e tij me dy djemt me ushtrinë serbe në Kosovë dhe luftë me shqiptarët, ngjajshem foli ne Beograd edhe shefi i qeverise serbe Aleskander Vucic, por ky i fundit ne Davos duke se ja lagu ndokush barutin dhe u tregua shume i bute, madje duke harruar edhe trenin “Made in Rashka”.

Do perkujtuiar se pak ore pas deshtimit te trenin laraman qe cilesua edhe nga media boterore dhe nderkombëtaret si nje tren provokativ, Vucic tha se do të ankohet tek kinezet dhe rusët por ai cuidtrisht ne Davos edhe pse takoi rus e kineze, po nuk ju ndie zeri dhe e harroi trenin laraman “podarak” nga vllzania ruse.

Ne fakt siq raportuan media serbe, duke ju referuar agjencia e lajmeve “Presheva jonër” se “Vucic ne Davos mund ta shfretzonte Forumin Nderkombëatr për propagande për Kosoven nga treni deri tek shqiptaret “terroiste” apo “isisët”. Vucic i cili Beogradin e leshoi i “armatosur”, shtrohet pyetja tash se kush ja lagu barutin atij ne Davos, nëse jo bora e Alpeve te Zvicres, ka shkruar “Presheva Jonë”

Kryeministri serb kërkoi paqe dhe stabilitet në rajon dhe dialog me palën kosovare duke përfshirë një linje “të nxehtë” Beograd – Prishtinë në mënyrë që të ketë një komunikim direkt ndërmjet zyrtarëve të Serbisë dhe atyre të Kosovës.,

Vucic ne Davos te Zvcres po zhvillon takime në Davos, përfshirë ketu pos me atoiertet elvetike edhe me nënpresidentin amerikan, Joe Biden, ku tema per dhe rreth Kosovës nuk ka munguar.

“Beogradi edhe Prishtina duhet të harrojnë armët dhe të bisedojnë për të gjitha.” tha Vucic ne Davos. Mbetet të shihet nëse zbutja e Vucic ishte efektive apo Serbia do të vazhdojë me provokimet e tij ndaj Kosovës dhe se do t’i het ao jo puplat e pulës nga Davosi, duke i vënë ato te gjelit në Beograd, përballe Kosovës.

Nga gezetaret botëror në Davos deklarata e Vuciuc pas takimit me rkret e shtetitm maerikan, duke se Biden e beri “pule” Vucicin me porosi të qarta per te dhe kryetarn r tij luftënxitës, Nikolicit qe t’mos sillen fort kah Kosova, sepse nuk ka kthim mbrapa 1999. Treni mund te kthehet mbrapa, por jo edhe Kosova, shkruan ne fund agjencia e lajmeve “Presheva jonë”