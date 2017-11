Medvegjë, 24 nentor -Agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ishte medumi i pare shqiptar (ndoshta normal) qe e dha lajmin , “myzhden” me 20 Nentor per viziten e njeriut te pare të Shqiperise Ilir Metës ne Medvegjë me 26 nentor. Pas ketij njoftim dolen edhe mediat serbe dhe ato kosovare edhe ps eme vones e 3-4 ditë. Por sikur mediat e Beogradit por edhe atyre te Prishtines japin data te larmishme per viziten e Ilir Metes ne Medvegjë me 26-27 nentor dhe më 3-4 dhjetor. Dihet mediat kosovare jane viktime e raportimeve (spekulimeve) te mediave serbe, nga te cilat marrin lajmet ashtu si i gjejne (copy-past) pa vertetuar fare lajmin, aq me tepër se nuk kane nevoje te telefonojne në Beograd, por në Tiranë.

Beogradi thote se Ilir Meta vjen ne Medvgjë me 26-27 Nëntor, kurse Beogradi thote se Ilir Meta vjen ne Medvegjë me 3-4 dhjetor. Dikush është kah rrene ketu

Organet shtetërore të Serbisë miratuan një vizitë dy-ditore të Presidentit të Shqipërisë Ilir Meta në komunën e Medvegjës, i cili u njoftua për 26 dhe 27 nëntor si privat, tha kryetari i Trupit Koordinues të Qeverisë së Serbisë për Serbinë Jugore, Zoran Stankoviç. (“Državni organi Srbije odobrili su dvodnevnu posetu predsednika Albanije Ilira Mete opštini Medveđa, koja je najavljena za 26. i 27. novembar kao privatna, izjavio je danas predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije za jug Srbije Zoran Stanković.“)

“Presidenti shqiptar Ilir Meta do të qëndrojë më 3 dhe 4 dhjetor në një vizitë jozyrtare në komunën e Medvegjës, konfirmuar nga agjencia Beta në atë qeveri lokale.(“Predsednik Albanije Iljir Meta boraviće 3. i 4. decembra u nezvaničnoj poseti opštini Medveđa potvrđeno je agenciji Beta u toj lokalnoj samoupravi.“)

Derisa Beogradi thote se Ilir Meta vjen ne Medvgjë me 26-27 Nëntor, po ashtu edhe Beogradi thote se Ilir Meta vjen ne Medvegjë me 3-4 dhjetor. Thënë shkurt Dikush është kah rrene ketu?! Kto data ta larmishme te vizites se Ilir Metes ne Medvegjë qe i shofim ne mdiat serbe, se behen qellimisht nga nga Begradi mbetet qe te shifen te cilat spekulime duket se behen me ndihmen e disa liderëve nga Presheva vetëm e vetëm per t’u krIjuar mjegull, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Presidenti shqiptar Ilir Meta zgjedhe Medvegjen për vizite

Njeri nder personalitetet e para shqiptare nga Tirana e Prishtina qe vizitoi Luginen e Preshevës eshte lideri Ilir Meta, ish-kryetar i LSI-së. Herën e fundit kur ishte per vizite ne Presheve u nda me qytetaret e Lugines me fjalët se “kjo nuk do te jete vizita e pare, shifemi kismet se shpejti…”. Dhe kjo vizitë e radhes e Ilir Metes si president shqiptare do te ndodhe te dielen e ardhshme ka mesuar agjencia e lajmeve “Presheva jonë” nga nje keshilltar i kabinetit te presidenit shqiptar ne Tiranë. Burime tona mesojne se kjo vizite mund të shtyhet per shkak se ajo kooincidon me Diten e flamurit edhe pse vizita ne fjale eshte percaktuar me 26 nentor.

Pas vizitës, që ia bëri Bujar Nishani si president Preshevës dhe Bujanocit më 7 mars të këtij viti (medvegjasit mbeten pak me vajë) vizita e presidentit Meta padyshim, se është historike. Qevritaret e Beogradit bashke me mediat serbe shkruajne se Ilir Meta vjenë ne Medvegje “privatisht”. Sidoqofte medevegjasit se shpejti do te jene me presidenti shqiptar Ilri Meten, nuk eshte edhe aq me rendesi se kur, zyrtarisht apo privatisht, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”

Mesohet se presidenti shqiptar gjate kesaj vizite ne Medvegje i cili do te pritet nga qytetaret e saj, do te vizitoj kete qytet thjesht per qejf për ta ngrenë nje fli dhe per te biseduar me mdevegjasi për hallet e tyre qe sigurisht do te pritet edhe nga autoritetet lokale në rajon.

Do thkesuar se Medvegja si viktime e spastrimeve etnike nga Boegrad, aktualisht ka 7000 banore, prej tyre vetem 520 shqiptare qe dikur ishin shumice.