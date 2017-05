KS i OKB me 16 maj debaton për Kosoven. Në epiqender dialogu, demarkacioni dhe Lugina e Preshevës

Gjeneve/OKB, 8 maj- Zytari e Kombevte Bashkauar z.Mathias Gillmann nga kabineti i shefit te OKB-së ka njoftuar sot agjencine e lajmeve “Presheva jonë” se KS i OKB do te mblidhet per te debatuar më 25 maj ne New York mbi raportin e UNMIK-ut në rajon.

Meoshet nga burimet e agejncise se ne epiqender te sesionit te ardhshme te KS te OK-s”dedikurz Kosoves qer do te mbahet javen e ardhshme (e marte 16 maj ) ne New York ne piqdner do t ejete dialogu, demarkacioni, specialja si dhe dhe Lugina e Preshevës pas dekltave te liderve ne ballkan për bashkim kombëtar. Buime te “Presdheva Jonë” bejen t ediut se ne sesonine ardshsem te KS te OKB-së ne New York nga pala serbe do te udhtoj shefi i diplomacise serbe Ivica Dacici, kruse nga Prishtina Zhair Thaini shfi i UNMIK-ut , kur se ngha personalitet nuk dihet se kush për shkak zhvillimeve ardhshme ne rajon, qe nuk priten te jen te mira ato.

Raporti i fundit i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon për Kosovën prej 30 faqeve tekst mbi punën e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zhvillimet në Kosovë, që mbulon periudhën e tre muajve te fundit, të siguruar nga agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka shprehur shqetësimin për ngecjen e integrimeve në Kosovë, krizën insitucionale, sidomos paralizmit te punes ne Kuvendin e Kosovës per shkak mosmarrëveshjeve te opozites dhe pozites kosovare per demarkacionin.

“Unë jam i kënaqur me zhvillimet e fundit ne Kosovë, simdos me ngecjene dilagut me Ksoovës dhe Serbisë. Unë do të doja të shoh një progres shumë më të madhe. Mesazhi im për autoritetet e Beogradit dhe Prishtinës është e qartë që palët të zbatojnë marrëveshjet e nënshkruar së fundmi. Unë shumë shoh tjetër alternativë e as perspektivë për rajonin pos vazhdimit të dialogut që vendeve do t’i garantohet paqes dhe stabilitet..” ka dekalruar njeriu nume rnje i OKB-së Antonio Guterres për agjencine e lajmeve “Presheva Jonë” i pyetur per rreth procesitt e dilaogut.