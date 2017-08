Preshevë, 13 gusht -Te mërkurën er ardhsme (16 gusht) në mëngjes në Këshillin e Sigurimit do të treajtohen dy tema sajo mbi Misionin e OKB-së në Kosovë (UNMIK) dhe pasdite mbi Lindjen e Mesme-Sirinë (“Wednesday, 16 Augus: In the morning, the Security Council will be briefed on the UN Mission in Kosovo- UNMIK , In the afternoon, the Security Council will hold consultations on the Middle East-Syria) kane njoftuar zyrtaret e OKB-së agjencine e lajmeve “Presheva jone”.

Mesohet se në kete seancë të rregullt, tremujore të përkushtuar Kosovës do te b ¨hetre fjale mbi zhvilluimet e fundit ne Kosovë sidomos pe rngecjene dilaogu me Kosoves dhe Serbisë si dhje krizen institucionale ner Kosovë

Nga pala e Boegradit ne KS te OKB-së do te marrin pjese presidneit i Serbisë Aeksandër Vucic i shoqeruar nga shefi i diplomacise serbe Ivica Daçiç. Kurse nga Prishtina ende nuk dihet se kush do te jen prezent ne senacen e ardhshme te KS te OKB-së për Kosovën. Kurse nga Prishtina Zahir Tahini shefi i UNMIK-ut. Si zkaonishnt edhe kesja radhe Boegrdaitz permes shefit te diplomacise serbe Daciic do te hedhe te kritkoj Kosoven mne akuza te larmishme duke rktikuar edhe nderkombëtaret nese do ta pranonte ate si anetare e re e UNESCO-s dhe Interpoil-it.

Raporti i fundit i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon për Kosovën prej 30 faqeve tekst mbi punën e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zhvillimet në Kosovë, që mbulon periudhën e tre muajve te fundit, të siguruar nga agjencia e lajmeve “Presheva jonë” ka shprehur shqetësimin për ngecjen e integrimeve në Kosovë, krizën institucionale, sidomos paralizimit te punës ne Kuvendin e Kosovës për shkak mosmarrëveshjeve te opozitës dhe pozitës në Kosovë per te zgjedhur qeverione e nga zgjedhjet e fundit ne Kosovë.

“Unë nuk jam i kënaqur asesi me zhvillimet e fundit ne Kosovë, sidomos me ngecjen e dialogur mes Kosovës dhe Serbisë. Unë do të doja të shoh një progres shumë më të madhe. Mesazhi im për autoritetet e Beogradit dhe Prishtinës është e qartë që palët të zbatojnë marrëveshjet e nënshkruar së fundmi. Unë shumë shoh tjetër alternativë e as perspektivë për rajonin pos vazhdimit të dialogut që vendeve do t’i garantohet paqes dhe stabilitet..” ka deklaruar njeriu numer nje i OKB-së Antonio Guterres ne bisedene fumnditpër “Presheva Jonë” i pyetur për rreth procesit të dialogut.